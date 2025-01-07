Подрядчиков Челябинска мобилизовали чистить снег

Сильные снегопады начались в Челябинске. Подрядчики города оперативно реагируют на изменившиеся погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме. В ночь на уборку города от снега выведено 227 единиц техники и 213 рабочих. При необходимости число снегоуборочных машин будет оперативно увеличено», — говорится в заявлении пресс-службы.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы и завтра днем ожидаются интенсивные осадки. По поручению мэра Челябинска Алексея Лошкина особое внимание дорожников направлено на маршруты общественного транспорта, тротуары, остановки и вывоз снега. Мэр также поручил главам районов следить за выездами из дворов и подъездами к мусорным контейнерам.
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