07 января 2025

Подрядчиков Челябинска мобилизовали чистить снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме.
Дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме. Фото:

Сильные снегопады начались в Челябинске. Подрядчики города оперативно реагируют на изменившиеся погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме. В ночь на уборку города от снега выведено 227 единиц техники и 213 рабочих. При необходимости число снегоуборочных машин будет оперативно увеличено», — говорится в заявлении пресс-службы.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы и завтра днем ожидаются интенсивные осадки. По поручению мэра Челябинска Алексея Лошкина особое внимание дорожников направлено на маршруты общественного транспорта, тротуары, остановки и вывоз снега. Мэр также поручил главам районов следить за выездами из дворов и подъездами к мусорным контейнерам.

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Сильные снегопады начались в Челябинске. Подрядчики города оперативно реагируют на изменившиеся погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме. В ночь на уборку города от снега выведено 227 единиц техники и 213 рабочих. При необходимости число снегоуборочных машин будет оперативно увеличено», — говорится в заявлении пресс-службы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы и завтра днем ожидаются интенсивные осадки. По поручению мэра Челябинска Алексея Лошкина особое внимание дорожников направлено на маршруты общественного транспорта, тротуары, остановки и вывоз снега. Мэр также поручил главам районов следить за выездами из дворов и подъездами к мусорным контейнерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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