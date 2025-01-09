Казахстанские огурцы не прошли проверку на курганской границе

Через курганскую границу не пропустили 19,5 тонны свежих огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинск. На большей части груза не было специальной маркировки. Об эстом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В Курганской области запретили ввоз 19,5 тонны казахстанских свежих огурцов из-за отсутствия информации о стране и месте происхождения продукции. Груз следовал из Казахстана в Челябинск. Машина была возвращена обратно в соседнее государство», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Машина с незаконным грузом была остановлена вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово» усилиями управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и Тюменской таможней. При досмотре автомобиля было обнаружено отсутствие маркировки на большом количестве ящиков под овощами. Кроме того, в фитосанитарном сертификате указывался получатель из Свердловской области.
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