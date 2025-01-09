Казахстанские огурцы не прошли проверку на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 19 тонн огурцов из Казахстана не пропустили через курганскую границу
Более 19 тонн огурцов из Казахстана не пропустили через курганскую границу Фото:

Через курганскую границу не пропустили 19,5 тонны свежих огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинск. На большей части груза не было специальной маркировки. Об эстом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В Курганской области запретили ввоз 19,5 тонны казахстанских свежих огурцов из-за отсутствия информации о стране и месте происхождения продукции. Груз следовал из Казахстана в Челябинск. Машина была возвращена обратно в соседнее государство», — сообщили URA.RU в ведомстве. 

Машина с незаконным грузом была остановлена вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово» усилиями управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и Тюменской таможней. При досмотре автомобиля было обнаружено отсутствие маркировки на большом количестве ящиков под овощами. Кроме того, в фитосанитарном сертификате указывался получатель из Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Через курганскую границу не пропустили 19,5 тонны свежих огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинск. На большей части груза не было специальной маркировки. Об эстом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В Курганской области запретили ввоз 19,5 тонны казахстанских свежих огурцов из-за отсутствия информации о стране и месте происхождения продукции. Груз следовал из Казахстана в Челябинск. Машина была возвращена обратно в соседнее государство», — сообщили URA.RU в ведомстве.  Машина с незаконным грузом была остановлена вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово» усилиями управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и Тюменской таможней. При досмотре автомобиля было обнаружено отсутствие маркировки на большом количестве ящиков под овощами. Кроме того, в фитосанитарном сертификате указывался получатель из Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...