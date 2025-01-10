Челябинский депутат Денисенко оценил запуск нового нацпроекта на 4,5 трлн рублей

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко прокомментировал запуск нового нацпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который президент Владимир Путин обсудил 9 января на совещании с членами правительства страны. Нацпроект стартовал с начала этого года.
«Президент России Владимир Путин на первом в этом году совещании с правительством особое внимание уделил проблемам ЖКХ. Президент заявил, что до 2030 года на новый федеральный проект „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ будет выделено 4,5 триллиона рублей. Этот президентский проект безусловно положительно повлияет и на жизнь южноуральцев. Проблемы ЖКХ традиционно входят в топ самых острых проблем региона. Не секрет, что эти проблемы давние, а их решение крайне дорогостоящее. Важно, что под этот проект на самом старте заложено серьезное финансирование», — считает Денисенко.
Денисенко добавил, что на его взгляд, на региональном и муниципальном уровне нужно рассматривать перераспределение бюджета в сторону улучшения инфраструктуры ЖКХ. Совершенно точно невозможно допускать, чтобы целые микрорайоны и даже города страдали от коммунальных аварий, оставались без тепла и горячей воды. Денисенко уверен, что президент очень чутко чувствует граждан, и решение о старте нацпроекта является ответом на запрос людей.
«Отмечу, что и губернатор Алексей Текслер серьезно взялся за наведение порядка в сфере ЖКХ. На особом контроле работа управляющих компаний. Эта мера уже дает свои плоды, в новогодние праздники в подавляющем большинстве случаев своевременно вывозились контейнеры ТКО, улучшилось качество уборки улиц от снега», — подчеркнул Денисенко.
В конце 2024 года в стране завершили действие нацпроекты, реализация которых продолжалась с 2019 года. Действие новых 19 нацпроектов также рассчитано на пять лет. Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подразумевает вложение масштабных финансовых ресурсов в ЖКХ. В результате будет заменено большое количество тепло и водопроводных сетей, а количество аварий на них должно значительно снизиться.
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