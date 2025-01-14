В Свердловской области отменяют крещенские купания, в списке города и села

Жители Заречного и Краснотурьинска, а также двух сел возле Ревды остались без купелей. Причиной этого послужил тонкий лед и теплая погода, которая стоит в Свердловской области.
«Городской купели не будет. Зима в этом году выдалась теплой и малоснежной. Эта природная аномалия не позволила Белоярскому водохранилищу замерзнуть до безопасной толщины ледового покрытия», — сообщает мэрия Заречного в соцсетях.
«Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на старшего госинспектора по маломерным судам Иннокентия Иванова пишет, что прорубей не будет и на пруду Турьи. «Там наледь, воздушные прослойки, это не соответствует требованиям безопасности. Можно будет съездить в Карпинск, Серов. В Краснотурьинске негде будет [купаться]», — заявил Иванов.
Что касается сел Кунгурка и Мариинск — недалеко от Ревды, в этом году купелей там не будет вообще. По словам мэрии города, запросов на организацию купелей в этих населенных пунктах к ним не поступило.
По всей области вопрос с купелями будут решать ближе к Крещению, которое пройдет 19 января. Сотрудники регионального ГУ МЧС России будут рассчитывать максимально допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если толщина льда будет недостаточной, мероприятия будут ограничены.
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