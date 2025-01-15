«Похоже на наградной лист»: Лихачев рассказал, как «Росатом» будет работать в условиях санкций

Глава «Росатома» Лихачев: санкции не мешают деятельности корпорации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лихачев заявил, что «Росатом» успешно подстраивается под санкции
Лихачев заявил, что «Росатом» успешно подстраивается под санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Недавно введенные санкции США против руководства корпорации не повлияют на деятельность «Росатома» в сфере мирного атома. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, компания продолжит работать в соответствии с установленными целями, несмотря на экономическое давление.

«Живем по принципу: цели не меняем, меняемся сами. Мы не планируем и серьезных изменений нашей практической деятельности <...> Формулировку, которую Минфин США изложил, что санкции были включены за развитие передовых атомных технологий, экспорт атомных электростанций, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе и новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение», — заявил Лихачев во время пресс-подхода в Ханое. Глава «Росатома» также подчеркнул, что введение санкций было ожидаемым событием и не принесло серьезных изменений в стратегию корпорации.

«Росатом» уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач. «Мы живем уже более трех лет в режиме постоянного объявления санкций, и это не касается отраслей Российской Федерации, где-то они касаются конкретных предприятий, в том числе и некоторых предприятий „Росатома“», — отметил Лихачев.

Он также упомянул, что «Росатом» активно взаимодействует с другими государственными и частными компаниями для преодоления вызовов, связанных с санкциями. В частности, обсуждаются планы развития Северного морского пути и строительства нового арктического грузового флота.

Ранее США объявили о введении нового пакета санкций, который коснулся нескольких высокопоставленных российских чиновников и ведущих компаний страны. Среди затронутых санкциями организаций оказался «Росатом» и его глава Алексей Лихачев, а также другие ключевые предприятия в энергетическом секторе и их руководители.

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Недавно введенные санкции США против руководства корпорации не повлияют на деятельность «Росатома» в сфере мирного атома. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, компания продолжит работать в соответствии с установленными целями, несмотря на экономическое давление. «Живем по принципу: цели не меняем, меняемся сами. Мы не планируем и серьезных изменений нашей практической деятельности <...> Формулировку, которую Минфин США изложил, что санкции были включены за развитие передовых атомных технологий, экспорт атомных электростанций, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе и новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение», — заявил Лихачев во время пресс-подхода в Ханое. Глава «Росатома» также подчеркнул, что введение санкций было ожидаемым событием и не принесло серьезных изменений в стратегию корпорации. «Росатом» уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач. «Мы живем уже более трех лет в режиме постоянного объявления санкций, и это не касается отраслей Российской Федерации, где-то они касаются конкретных предприятий, в том числе и некоторых предприятий „Росатома“», — отметил Лихачев. Он также упомянул, что «Росатом» активно взаимодействует с другими государственными и частными компаниями для преодоления вызовов, связанных с санкциями. В частности, обсуждаются планы развития Северного морского пути и строительства нового арктического грузового флота. Ранее США объявили о введении нового пакета санкций, который коснулся нескольких высокопоставленных российских чиновников и ведущих компаний страны. Среди затронутых санкциями организаций оказался «Росатом» и его глава Алексей Лихачев, а также другие ключевые предприятия в энергетическом секторе и их руководители.
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