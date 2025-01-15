15 января 2025

Третий округ Пермского края отменил крещенские купания

Глава Чусовского округа Пермского края отменил крещенские купания
© Служба новостей «URA.RU»
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Это уже третий округ, который отменил купания
Это уже третий округ, который отменил купания Фото:

Администрация Чусовского округа Пермского края не будет организовывать купели на открытых водоемах на Крещение. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде принято решение не организовывать в ночь с 18 на 19 января крещенские купели на открытых водоемах», — сказано в сообщении. Белов добавил, что толщина льда на реке менее 20 сантиметров, и нахождение на нем может быть опасно.

Ранее другие округа также стали отменять крещенские купания. Так поступили в Сивинском и Александровском округах.

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Администрация Чусовского округа Пермского края не будет организовывать купели на открытых водоемах на Крещение. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде принято решение не организовывать в ночь с 18 на 19 января крещенские купели на открытых водоемах», — сказано в сообщении. Белов добавил, что толщина льда на реке менее 20 сантиметров, и нахождение на нем может быть опасно. Ранее другие округа также стали отменять крещенские купания. Так поступили в Сивинском и Александровском округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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