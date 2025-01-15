Третий округ Пермского края отменил крещенские купания

Администрация Чусовского округа Пермского края не будет организовывать купели на открытых водоемах на Крещение. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде принято решение не организовывать в ночь с 18 на 19 января крещенские купели на открытых водоемах», — сказано в сообщении. Белов добавил, что толщина льда на реке менее 20 сантиметров, и нахождение на нем может быть опасно.
Ранее другие округа также стали отменять крещенские купания. Так поступили в Сивинском и Александровском округах.
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