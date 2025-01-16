16 января 2025

В Челябинской области подешевели автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Подержанные автомобили подешевели за год почти на девять процентов
Подержанные автомобили подешевели за год почти на девять процентов Фото:

В течение 2024 года стоимость автомобилей с пробегом в Челябинской области снизилась на 8,9%. Об этом говорит исследование «Авто.ру Оценка», опубликованное 17 января.

«За прошедший год средние цены на автомобили с пробегом снизились на 8,9% — до 1,3 миллиона рублей. В течение всего года сегмент автомобилей с пробегом на „Авто.ру“ продолжал восстанавливаться, а база объявлений к декабрю по сравнению с январем в Челябинской области она увеличилась на 26%», — сообщают аналитики ресурса. Исследование базировалось на базе автомобилей возрастом не старше 15 лет, выставленных на продажу на портале.

При этом средний возраст продаваемого автомобиля увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров. С точки зрения представленности брендов немецкие автомобили занимают 22% рынка, японские — 21% и южнокорейские — 17%. Отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%. Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля в среднем по России весь 2024 год составляет 3,3%.

В Челябинской области наиболее подешевевшей моделью стала Lada Largus, средняя цена которой за год снизилась на 18,6% и составила 1,32 млн рублей. За ней идут BMW 5er (-15,6%; 3,62 млн рублей) и Renault Logan (-14,9%; 912 тысяч рублей). В топ-5 подешевевших моделей также вошли Nissan Leaf (-14,2%; 694 тысячи рублей) и Daewoo Matiz (-14,1 %; 239 тысяч рублей). Самый заметный рост цен среди подержанных моделей был замечен у Lifan Solano (+27,5%; 361 тысяча рублей), Lada 2113 (+15,3%; 216 тысяч рублей) и Lada 2114 (+15,3%; 284 тысячи рублей).

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В течение 2024 года стоимость автомобилей с пробегом в Челябинской области снизилась на 8,9%. Об этом говорит исследование «Авто.ру Оценка», опубликованное 17 января. «За прошедший год средние цены на автомобили с пробегом снизились на 8,9% — до 1,3 миллиона рублей. В течение всего года сегмент автомобилей с пробегом на „Авто.ру“ продолжал восстанавливаться, а база объявлений к декабрю по сравнению с январем в Челябинской области она увеличилась на 26%», — сообщают аналитики ресурса. Исследование базировалось на базе автомобилей возрастом не старше 15 лет, выставленных на продажу на портале. При этом средний возраст продаваемого автомобиля увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров. С точки зрения представленности брендов немецкие автомобили занимают 22% рынка, японские — 21% и южнокорейские — 17%. Отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%. Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля в среднем по России весь 2024 год составляет 3,3%. В Челябинской области наиболее подешевевшей моделью стала Lada Largus, средняя цена которой за год снизилась на 18,6% и составила 1,32 млн рублей. За ней идут BMW 5er (-15,6%; 3,62 млн рублей) и Renault Logan (-14,9%; 912 тысяч рублей). В топ-5 подешевевших моделей также вошли Nissan Leaf (-14,2%; 694 тысячи рублей) и Daewoo Matiz (-14,1 %; 239 тысяч рублей). Самый заметный рост цен среди подержанных моделей был замечен у Lifan Solano (+27,5%; 361 тысяча рублей), Lada 2113 (+15,3%; 216 тысяч рублей) и Lada 2114 (+15,3%; 284 тысячи рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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