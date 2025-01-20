Стала известна причина ДТП с такси в Перми

Такси в Перми перевернулось по вине водителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси не предоставило преимущество другому автомобилю
Такси не предоставило преимущество другому автомобилю Фото:

Такси не предоставило преимущество автомобилю Mazda, столкнулось с ним и перевернулось. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Перми. 

«Сегодня около 13:15 по шоссе Космонавтов двигался автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился водитель 1990 года рождения. У дома №381 при перестроении он не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda под управлением водителя 1984 года рождения и столкнулся с ним. В результате отечественный автомобиль перевернулся», — рассказали URA.RU в УМВД по Перми.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU рассказывало, что на шоссе Космонавтов в Перми перевернулся автомобиль такси. Видео очевидец поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

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Такси не предоставило преимущество автомобилю Mazda, столкнулось с ним и перевернулось. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Перми.  «Сегодня около 13:15 по шоссе Космонавтов двигался автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился водитель 1990 года рождения. У дома №381 при перестроении он не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda под управлением водителя 1984 года рождения и столкнулся с ним. В результате отечественный автомобиль перевернулся», — рассказали URA.RU в УМВД по Перми. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU рассказывало, что на шоссе Космонавтов в Перми перевернулся автомобиль такси. Видео очевидец поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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