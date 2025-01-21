Экс-директор департамента культуры ХМАО Казначеева ведет переговоры по трудоустройству. Источники URA.RU сообщают, что во время своей поездки в Нижневартовск она встречалась с влиятельными политиками, в надежде, что те помогут ей найти работу.
«Казначеева пытается устроиться на работу в мэрию Нижневартовска, где она работала до своего карьерного взлета и получения должности главы департамента культуры ХМАО. Ведет переговоры с влиятельными политиками и пытается воскресить старые знакомства. При этом, общие знакомые отмечают, что обсуждались как администрация самого Нижневартовска, так и соседних муниципалитетов», — отмечает инсайдер.
Однако влиятельный источник URA.RU в окружном правительстве отмечает, что попытки Казначеевой переехать из Ханты-Мансийска не увенчаются успехом. «Любое трудоустройство на пост главы в местном культсекторе контролируется лично профильным замом губернатора Еленой Майер. И той хорошо знакомы скандальные истории, которые красной нитью проходят сквозь карьерный путь Казначеевой. Последствия некоторых еще свежи в памяти жителей как Югры, так и Тюмени, где чиновница возглавляла концертно-театральное объединение, а затем недолго проработала в институте культуры. Так что рассчитывать на новую должность в ее ситуации по меньшей мере наивно», — отмечает инсайдер.
Получить комментарий Казначеевой по поводу ее возможного трудоустройства на момент публикации материала не удалось. Она ответила на звонок журналиста агентства, но сослалась на занятость.
Ранее URA.RU писало, что Казначеева вернулась из Тюмени в Ханты-Мансийск. Источники отмечают, что ее реабилитировала бывшая заместитель губернатора Елена Шумакова, которая курировала культуру, образование и спорт до прихода Майер.
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