Вице-губернатор ХМАО реабилитировала опального экс-директора депкультуры

Экс-директор депкультуры Казначеева возглавила детский этноцентр в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, казначеева надежда
Надежда Казначеева ушла с поста директора департамента культуры в 2019 году Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова продолжает собирать команду. Она реабилитировала опального экс-директора окружного департамента культуры Надежду Казначееву. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в культурном истеблишменте ХМАО.

«После скандальной отставки, связанной с провалом имиджевого фестиваля „Дух огня“, чиновница переехала из Югры в Тюмень. Там она возглавила концертно-театральное объединение и попыталась собрать под своим крылом команду мигрировавших югорчан. Однако Казначеева так и не прижилась на юге области. После ТКТО она некоторое время проработала в институте культуры ТГИК, но и там вспыхнул скандал — по слухам, гранд-даму не удовлетворил уровень зарплат и она разругалась с ректоратом. В итоге Шумакова приютила ее в Ханты-Мансийске и помогла найти синекуру. Казначеева возглавила детский этнокультурный образовательный центр „Лылынг союм“», — сообщил информатор.

По словам источника, более влиятельного поста для Казначеевой в округе не нашлось. «Это связано как с возрастом экс-чиновницы (ей 62 — прим. URA.RU), так и со скандальным бэкграундом», — сообщает инсайдер.

В этнокультурном центре «Лылынг союм» подтвердили смену руководства. Ирина Кибкало, возглавлявшая его с 2020 года, покинула пост. Примечательно, что она была первым замом Казначеевой, когда та возглавляла депкультуры, и лишилась должности в связи с чисткой рядов после ухода начальницы. Связаться с Казначеевой журналисту агентства не удалось, в приемной сообщили, что она будет доступна в понедельник, 18 декабря.

Ранее URA.RU писало о том, что замгубернатора Югры Шумакова решила реабилитировать старую команду департамента культуры. Бывшим югорским чиновникам, которые проработали после увольнения в Тюмени, но так и не смогли там прижиться, подыскивают должности.

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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова продолжает собирать команду. Она реабилитировала опального экс-директора окружного департамента культуры Надежду Казначееву. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в культурном истеблишменте ХМАО. «После скандальной отставки, связанной с провалом имиджевого фестиваля „Дух огня“, чиновница переехала из Югры в Тюмень. Там она возглавила концертно-театральное объединение и попыталась собрать под своим крылом команду мигрировавших югорчан. Однако Казначеева так и не прижилась на юге области. После ТКТО она некоторое время проработала в институте культуры ТГИК, но и там вспыхнул скандал — по слухам, гранд-даму не удовлетворил уровень зарплат и она разругалась с ректоратом. В итоге Шумакова приютила ее в Ханты-Мансийске и помогла найти синекуру. Казначеева возглавила детский этнокультурный образовательный центр „Лылынг союм“», — сообщил информатор. По словам источника, более влиятельного поста для Казначеевой в округе не нашлось. «Это связано как с возрастом экс-чиновницы (ей 62 — прим. URA.RU), так и со скандальным бэкграундом», — сообщает инсайдер. В этнокультурном центре «Лылынг союм» подтвердили смену руководства. Ирина Кибкало, возглавлявшая его с 2020 года, покинула пост. Примечательно, что она была первым замом Казначеевой, когда та возглавляла депкультуры, и лишилась должности в связи с чисткой рядов после ухода начальницы. Связаться с Казначеевой журналисту агентства не удалось, в приемной сообщили, что она будет доступна в понедельник, 18 декабря. Ранее URA.RU писало о том, что замгубернатора Югры Шумакова решила реабилитировать старую команду департамента культуры. Бывшим югорским чиновникам, которые проработали после увольнения в Тюмени, но так и не смогли там прижиться, подыскивают должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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