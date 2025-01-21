На Украине озвучили сроки переговоров с командой Трампа

В начале февраля в Вашингтоне могут пройти переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и командой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«В начале февраля будет „украинская неделя“ в Вашингтоне. Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы и основные переговоры с новой командой Трампа», — заявил Арахамия в эфире национального телемарафона. Его слова приводит ТАСС.
«Украинская неделя» представляет собой ряд мероприятий, участниками которых являются украинские дипломаты, парламентарии, политологи, общественные активисты и представители военного ведомства. По данным украинских СМИ, в этот раз меропритие планируется провести с 3 по 8 февраля.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский заинтересован в сделке с Россией, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Однако российский лидер неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом и администрацией Трампа. При этом, по словам Путина, целью переговоров должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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