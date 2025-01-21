На Украине озвучили сроки переговоров с командой Трампа

Депутат Рады Арахамия: переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале
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Зеленский встретится с Трампом в рамках «украинской недели» в феврале
Зеленский встретится с Трампом в рамках «украинской недели» в феврале Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В начале февраля в Вашингтоне могут пройти переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и командой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В начале февраля будет „украинская неделя“ в Вашингтоне. Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы и основные переговоры с новой командой Трампа», — заявил Арахамия в эфире национального телемарафона. Его слова приводит ТАСС. 

«Украинская неделя» представляет собой ряд мероприятий, участниками которых являются украинские дипломаты, парламентарии, политологи, общественные активисты и представители военного ведомства. По данным украинских СМИ, в этот раз меропритие планируется провести с 3 по 8 февраля.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский заинтересован в сделке с Россией, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Однако российский лидер неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом и администрацией Трампа. При этом, по словам Путина, целью переговоров должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.

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В начале февраля в Вашингтоне могут пройти переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и командой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «В начале февраля будет „украинская неделя“ в Вашингтоне. Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы и основные переговоры с новой командой Трампа», — заявил Арахамия в эфире национального телемарафона. Его слова приводит ТАСС.  «Украинская неделя» представляет собой ряд мероприятий, участниками которых являются украинские дипломаты, парламентарии, политологи, общественные активисты и представители военного ведомства. По данным украинских СМИ, в этот раз меропритие планируется провести с 3 по 8 февраля. Ранее Трамп заявил, что Зеленский заинтересован в сделке с Россией, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Однако российский лидер неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом и администрацией Трампа. При этом, по словам Путина, целью переговоров должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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