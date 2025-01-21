21 января 2025

В Челябинске из-за похолодания начался транспортный коллапс

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стояли на остановке по полтора часа
Челябинцы стояли на остановке по полтора часа Фото:

В Челябинске утром 22 января из-за похолодания начался транспортный коллапс. Горожане ждали общественный транспорт на остановках по полтора-два часа. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что каждый случай будет разбираться отдельно.

«Что за транспортный коллапс происходит у нас в городе? Чтобы с улицы Горького уехать на ЧМЗ, 18 трамвай ждала почти 1,5 часа», — пишет челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане жалуются, что по-прежнему сложно уехать с северо-запада в утренние часы. Маршрутку №24 убрали, в автобус №24 не влезть, автобус №31 ходит редко, а троллейбуса №15 нет. 

«Полчаса стоял ждал свой автобус на северо-западе, лицо отморозил. А пришла колонна из трех автобусов-гармошек», — пишет другой челябинец. 

В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что выпуск транспортных средств на линию соответствует норме. «С каждым отдельным случаем будем разбираться в течение дня», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске утром 22 января из-за похолодания начался транспортный коллапс. Горожане ждали общественный транспорт на остановках по полтора-два часа. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что каждый случай будет разбираться отдельно. «Что за транспортный коллапс происходит у нас в городе? Чтобы с улицы Горького уехать на ЧМЗ, 18 трамвай ждала почти 1,5 часа», — пишет челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане жалуются, что по-прежнему сложно уехать с северо-запада в утренние часы. Маршрутку №24 убрали, в автобус №24 не влезть, автобус №31 ходит редко, а троллейбуса №15 нет.  «Полчаса стоял ждал свой автобус на северо-западе, лицо отморозил. А пришла колонна из трех автобусов-гармошек», — пишет другой челябинец.  В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что выпуск транспортных средств на линию соответствует норме. «С каждым отдельным случаем будем разбираться в течение дня», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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