В Челябинске из-за похолодания начался транспортный коллапс

В Челябинске утром 22 января из-за похолодания начался транспортный коллапс. Горожане ждали общественный транспорт на остановках по полтора-два часа. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что каждый случай будет разбираться отдельно.
«Что за транспортный коллапс происходит у нас в городе? Чтобы с улицы Горького уехать на ЧМЗ, 18 трамвай ждала почти 1,5 часа», — пишет челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане жалуются, что по-прежнему сложно уехать с северо-запада в утренние часы. Маршрутку №24 убрали, в автобус №24 не влезть, автобус №31 ходит редко, а троллейбуса №15 нет.
«Полчаса стоял ждал свой автобус на северо-западе, лицо отморозил. А пришла колонна из трех автобусов-гармошек», — пишет другой челябинец.
В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что выпуск транспортных средств на линию соответствует норме. «С каждым отдельным случаем будем разбираться в течение дня», — добавили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!