Пятеро мужчин избили жителя Березников, шедшего на работу, приняв за наркомана

Житель города Березники Пермского края Максим подвергся нападению пятерых человек, когда рано утром шел на работу. По словам горожанина, все произошло в безлюдном месте, в районе лыжных трамплинов. Злоумышленники назвали себя борцами с наркоманами и принялись избивать березниковца без объяснения причин. На нападавших была черная одежда, а их лица скрывали маски.
«Они были все в черном, на лице — маски. Ну, конечно, тут испугаешься. Он ничего не кричали, просто бежали [следом за мной]. Один меня повалил и ударил в лицо. Я упал, начали пинать, спрашивая: „Кто ты? Куда идешь? Что тут делаешь? Где закладки?“ Взяли мою сумку, стали проверять ее. Представились защитниками, которые ловят наркоманов», — рассказал Максим местной телекомпании «Верхнекамье ТВ».
По словам мужчины, один из нападавших требовал от него ввести его пин-код от приложения банка. После того, как ввести его не получилось, мужчину начали избивать с новой силой. Люди в масках проверили телефон горожанина, посмотрели его переписки, фото, но ничего не обнаружили. После они извинились перед Максимом, забрали у мужчины две тысячи рублей и скрылись в неизвестном направлении, оставив березниковца замерзать в снегу. Пострадавший обратился в полицию по факту нападения. Сейчас правоохранительные органы разбираются в произошедшем.
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