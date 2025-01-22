На Копейском шоссе утром 23 января сгорел автомобиль. Очевидцы рассказали подробности инцидента.
«Движение по Копейскому шоссе в сторону Челябинска перекрыто сотрудниками ГАИ. На месте работает пожарный расчет и скорая помощь», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По последним данным, движение транспорта восстановлено, но остается пробка.
Обновлено в 10:37
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, автомобиль загорелся в движении, водитель и пассажиры оперативно вышли и отошли на безопасное расстояние, так как в автомобиле было установлено газобалонное оборудование. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 09:25. Без пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!