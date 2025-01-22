22 января 2025

В Челябинске на Копейском шоссе сгорел автомобиль. Видео

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Машина загорелась на въезде в Челябинск (архивное фото)
Машина загорелась на въезде в Челябинск (архивное фото) Фото:

На Копейском шоссе утром 23 января сгорел автомобиль. Очевидцы рассказали подробности инцидента.

«Движение по Копейскому шоссе в сторону Челябинска перекрыто сотрудниками ГАИ. На месте работает пожарный расчет и скорая помощь», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По последним данным, движение транспорта восстановлено, но остается пробка.

Обновлено в 10:37

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, автомобиль загорелся в движении, водитель и пассажиры оперативно вышли и отошли на безопасное расстояние, так как в автомобиле было установлено газобалонное оборудование. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 09:25. Без пострадавших.

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На Копейском шоссе утром 23 января сгорел автомобиль. Очевидцы рассказали подробности инцидента. «Движение по Копейскому шоссе в сторону Челябинска перекрыто сотрудниками ГАИ. На месте работает пожарный расчет и скорая помощь», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По последним данным, движение транспорта восстановлено, но остается пробка. Обновлено в 10:37 Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, автомобиль загорелся в движении, водитель и пассажиры оперативно вышли и отошли на безопасное расстояние, так как в автомобиле было установлено газобалонное оборудование. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 09:25. Без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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