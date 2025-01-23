23 января 2025

В Челябинск придет аномальное тепло. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Челябинска столкнутся с температурными качелями
Жители Челябинска столкнутся с температурными качелями Фото:

В конце января в Челябинск придет аномальное тепло, учитывая, что этот зимний месяц считается самым холодным в году. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».

«31 января в Челябинске днем прогнозируется около нуля градусов. Ночью температура в конце месяца опустится до 7 градусов морозов», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».

Подобная температура превышает климатическую норму для этого периода. Первая половина февраля в Челябинске также будет теплой и малоснежной, обещаю метеорологи. 

Самые холодные дни января позади
Самые холодные дни января позади
Фото:

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В конце января в Челябинск придет аномальное тепло, учитывая, что этот зимний месяц считается самым холодным в году. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео». «31 января в Челябинске днем прогнозируется около нуля градусов. Ночью температура в конце месяца опустится до 7 градусов морозов», — следует из прогноза на сайте «Гисметео». Подобная температура превышает климатическую норму для этого периода. Первая половина февраля в Челябинске также будет теплой и малоснежной, обещаю метеорологи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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