Жители Челябинска столкнутся с температурными качелями
В конце января в Челябинск придет аномальное тепло, учитывая, что этот зимний месяц считается самым холодным в году. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».
«31 января в Челябинске днем прогнозируется около нуля градусов. Ночью температура в конце месяца опустится до 7 градусов морозов», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».
Подобная температура превышает климатическую норму для этого периода. Первая половина февраля в Челябинске также будет теплой и малоснежной, обещаю метеорологи.
Самые холодные дни января позади
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