23 января 2025

Магнитогорск стал лидером по росту цен на молоко в регионе за год

© Служба новостей «URA.RU»
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На полках магазинов больше всего молоко поднялось в цене за год в Магнитогорске
На полках магазинов больше всего молоко поднялось в цене за год в Магнитогорске Фото:

Магнитогорск (Челябинская область) возглавил список муниципалитетов, где в течение 2024 года больше других дорожало молоко. Как следует из данных Челябинскстата, за год здесь продукт прибавил в цене 19,2%.

«Средняя потребительская цена на молоко по четырем городам. Магнитогорск: стоимость продукта в январе 2024 года — 69,63 рубля, в декабре — 82,99 рубля», — отметил Челябинскстат в своем отчете.

Также сравнивались Миасс, Челябинск и Кыштым. На втором месте оказалась столица региона. В Челябинске стоимость продукта выросла на 18,3%. Если в начале года литр молока здесь стоил 71,81 рубля, то в конце — 84,95 рубля. Везде исследовался напиток жирностью 2,5%-3,2%.

Наименьший рост наблюдался в Миассе. В городе молоко подорожало на 2,1%. Однако показатель достигнут за счет высокой базы: год назад товар обходился покупателям в 80,58 рубля, что выше других территорий из выборки.

В Кыштыме рост достиг показателя в 5,7%. Молоко в этом муниципалитете изначально было чуть дороже, чем в Челябинске и Магнитогорске, составляя в цене 74,86 рубля. Однако по итогам года продукт стал наиболее доступным. Его стоимость остановилась на отметке в 79,14 рубля.

В среднем по региону рост цене составил 13,3%. Если в начале года усредненная стоимость была 73,41 рубля, то в декабре она достигла 83,2 рубля.

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Магнитогорск (Челябинская область) возглавил список муниципалитетов, где в течение 2024 года больше других дорожало молоко. Как следует из данных Челябинскстата, за год здесь продукт прибавил в цене 19,2%. «Средняя потребительская цена на молоко по четырем городам. Магнитогорск: стоимость продукта в январе 2024 года — 69,63 рубля, в декабре — 82,99 рубля», — отметил Челябинскстат в своем отчете. Также сравнивались Миасс, Челябинск и Кыштым. На втором месте оказалась столица региона. В Челябинске стоимость продукта выросла на 18,3%. Если в начале года литр молока здесь стоил 71,81 рубля, то в конце — 84,95 рубля. Везде исследовался напиток жирностью 2,5%-3,2%. Наименьший рост наблюдался в Миассе. В городе молоко подорожало на 2,1%. Однако показатель достигнут за счет высокой базы: год назад товар обходился покупателям в 80,58 рубля, что выше других территорий из выборки. В Кыштыме рост достиг показателя в 5,7%. Молоко в этом муниципалитете изначально было чуть дороже, чем в Челябинске и Магнитогорске, составляя в цене 74,86 рубля. Однако по итогам года продукт стал наиболее доступным. Его стоимость остановилась на отметке в 79,14 рубля. В среднем по региону рост цене составил 13,3%. Если в начале года усредненная стоимость была 73,41 рубля, то в декабре она достигла 83,2 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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