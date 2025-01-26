26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

История Аркаима, мир эзотерики и хип-хоп: какие фестивали ждут челябинцев в феврале. Афиша

В Челябинске в феврале пройдет три фестиваля
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, свечи, секта, обряд, ритуал, жертвоприношение, культ, мистика, колдовство, череп животного, эзотерика, сатанизм, бесовщина, еретик, блэк метал, оккультизм, молох, черная месса, поклонники дьявола, черные свечи
На фестивале эзотерики устроят различные гадания Фото:

В Челябинске в феврале запланированы три масштабных мероприятия. На начало месяца намечен музыкальный фестиваль, где свое мастерство продемонстрируют известные исполнители хип-хопа старой школы. Затем состоится «Сансара fest», который соберет экстрасенсов. С 15 по 16 февраля пройдет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», показавший обширный список экспозиций и активностей для гостей.

Три фестиваля — три тематики

Музыкальный фестиваль Agnivaib: хип-хоп с шаманскими мотивами

Фест «Agnivaib» пройдет 7 февраля в клубе Ozz. Он соберет любителей хип-хопа и этнической музыки. В выступлениях музыкантов, таких как Тюргэн Кам, Big Mic и других, смешаются элементы старой школы хип-хопа с современными и шаманскими мотивами. Фестиваль также порадует посетителей хендмейд-ярмаркой, где мастера представят уникальные изделия. Минимальная стоимость билета — от 1800 рублей.

«Сансара fest»: погружение в мир эзотерики

Кофейня "Дом №8". Екатеринбург
Челябинцам узнают судьбу с помощью карт Таро, рун и цифр
Фото:

В ресторане «Максимилианс» 9 февраля состоится фестиваль эзотерики «Сансара fest», на который приедет финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина. Событие будет посвящено традициям Китайского Нового года. Посетители смогут получить консультации у астрологов, мастеров таро и рун, принять участие в танцах, чайных церемониях и медитациях. На мероприятии откроется маркет с талисманами и амулетами. Минимальная цена билета — две тысячи рублей. Билет включает депозит номиналом 500 рублей на меню ресторана.

Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который погрузит челябинцев в атмосферу бронзового века, состоится 15 и 16 декабря в ТРК «Таганай». На мероприятии представят реконструкции жилищ, предметов быта, костюмов и украшений древних жителей Аркаима. Программа будет включать: выставки картин и фотографий, концерты, лектории от ученых, показы фильмов, а также мастер-классы по древним ремеслам. Вечернее шоу обещает выступления от этнических коллективов и реконструкции обрядов. Стоимость билета — от 200 рублей.

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В Челябинске в феврале запланированы три масштабных мероприятия. На начало месяца намечен музыкальный фестиваль, где свое мастерство продемонстрируют известные исполнители хип-хопа старой школы. Затем состоится «Сансара fest», который соберет экстрасенсов. С 15 по 16 февраля пройдет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», показавший обширный список экспозиций и активностей для гостей. Фест «Agnivaib» пройдет 7 февраля в клубе Ozz. Он соберет любителей хип-хопа и этнической музыки. В выступлениях музыкантов, таких как Тюргэн Кам, Big Mic и других, смешаются элементы старой школы хип-хопа с современными и шаманскими мотивами. Фестиваль также порадует посетителей хендмейд-ярмаркой, где мастера представят уникальные изделия. Минимальная стоимость билета — от 1800 рублей. В ресторане «Максимилианс» 9 февраля состоится фестиваль эзотерики «Сансара fest», на который приедет финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина. Событие будет посвящено традициям Китайского Нового года. Посетители смогут получить консультации у астрологов, мастеров таро и рун, принять участие в танцах, чайных церемониях и медитациях. На мероприятии откроется маркет с талисманами и амулетами. Минимальная цена билета — две тысячи рублей. Билет включает депозит номиналом 500 рублей на меню ресторана. Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который погрузит челябинцев в атмосферу бронзового века, состоится 15 и 16 декабря в ТРК «Таганай». На мероприятии представят реконструкции жилищ, предметов быта, костюмов и украшений древних жителей Аркаима. Программа будет включать: выставки картин и фотографий, концерты, лектории от ученых, показы фильмов, а также мастер-классы по древним ремеслам. Вечернее шоу обещает выступления от этнических коллективов и реконструкции обрядов. Стоимость билета — от 200 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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