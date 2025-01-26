История Аркаима, мир эзотерики и хип-хоп: какие фестивали ждут челябинцев в феврале. Афиша

В Челябинске в феврале пройдет три фестиваля

27 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

На фестивале эзотерики устроят различные гадания Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в феврале запланированы три масштабных мероприятия. На начало месяца намечен музыкальный фестиваль, где свое мастерство продемонстрируют известные исполнители хип-хопа старой школы. Затем состоится «Сансара fest», который соберет экстрасенсов. С 15 по 16 февраля пройдет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», показавший обширный список экспозиций и активностей для гостей. Три фестиваля — три тематики Музыкальный фестиваль Agnivaib: хип-хоп с шаманскими мотивами Фест «Agnivaib» пройдет 7 февраля в клубе Ozz. Он соберет любителей хип-хопа и этнической музыки. В выступлениях музыкантов, таких как Тюргэн Кам, Big Mic и других, смешаются элементы старой школы хип-хопа с современными и шаманскими мотивами. Фестиваль также порадует посетителей хендмейд-ярмаркой, где мастера представят уникальные изделия. Минимальная стоимость билета — от 1800 рублей. «Сансара fest»: погружение в мир эзотерики Челябинцам узнают судьбу с помощью карт Таро, рун и цифр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ресторане «Максимилианс» 9 февраля состоится фестиваль эзотерики «Сансара fest», на который приедет финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина. Событие будет посвящено традициям Китайского Нового года. Посетители смогут получить консультации у астрологов, мастеров таро и рун, принять участие в танцах, чайных церемониях и медитациях. На мероприятии откроется маркет с талисманами и амулетами. Минимальная цена билета — две тысячи рублей. Билет включает депозит номиналом 500 рублей на меню ресторана. Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который погрузит челябинцев в атмосферу бронзового века, состоится 15 и 16 декабря в ТРК «Таганай». На мероприятии представят реконструкции жилищ, предметов быта, костюмов и украшений древних жителей Аркаима. Программа будет включать: выставки картин и фотографий, концерты, лектории от ученых, показы фильмов, а также мастер-классы по древним ремеслам. Вечернее шоу обещает выступления от этнических коллективов и реконструкции обрядов. Стоимость билета — от 200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в феврале запланированы три масштабных мероприятия. На начало месяца намечен музыкальный фестиваль, где свое мастерство продемонстрируют известные исполнители хип-хопа старой школы. Затем состоится «Сансара fest», который соберет экстрасенсов. С 15 по 16 февраля пройдет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», показавший обширный список экспозиций и активностей для гостей. Фест «Agnivaib» пройдет 7 февраля в клубе Ozz. Он соберет любителей хип-хопа и этнической музыки. В выступлениях музыкантов, таких как Тюргэн Кам, Big Mic и других, смешаются элементы старой школы хип-хопа с современными и шаманскими мотивами. Фестиваль также порадует посетителей хендмейд-ярмаркой, где мастера представят уникальные изделия. Минимальная стоимость билета — от 1800 рублей. В ресторане «Максимилианс» 9 февраля состоится фестиваль эзотерики «Сансара fest», на который приедет финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина. Событие будет посвящено традициям Китайского Нового года. Посетители смогут получить консультации у астрологов, мастеров таро и рун, принять участие в танцах, чайных церемониях и медитациях. На мероприятии откроется маркет с талисманами и амулетами. Минимальная цена билета — две тысячи рублей. Билет включает депозит номиналом 500 рублей на меню ресторана. Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который погрузит челябинцев в атмосферу бронзового века, состоится 15 и 16 декабря в ТРК «Таганай». На мероприятии представят реконструкции жилищ, предметов быта, костюмов и украшений древних жителей Аркаима. Программа будет включать: выставки картин и фотографий, концерты, лектории от ученых, показы фильмов, а также мастер-классы по древним ремеслам. Вечернее шоу обещает выступления от этнических коллективов и реконструкции обрядов. Стоимость билета — от 200 рублей.