В Перми на улице Туркестанская ночью произошел пожар, в результате которого погибли две женщины 1942 и 1964 годов рождения, а 37-летнего мужчину госпитализировали. Об этом сообщает МЧС по Пермскому краю.
«В ночь на 26 января на улице Туркестанская в Перми произошел пожар в жилом доме и бане. Площадь возгорания составила 132 квадратных метра. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин 1942 и 1964 годов рождения. 37-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, его госпитализировали», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что огнем боролись 38 человек личного состава и восемь единиц техники.
В настоящее время на месте происшествия работают дознаватель МЧС и следователь СК для установления причин возгорания. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Трагедия на улице Туркестанская в Перми, где в результате пожара погибли две женщины, — не первый подобный случай в регионе. Ранее, 29 декабря, аналогичный инцидент произошел на улице Конструкторская, где также в результате пожара погибли две женщины. Оба случая находятся на стадии расследования, в ходе которого устанавливаются точные причины возгораний и степень ответственности за соблюдение мер пожарной безопасности.
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