Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призналась, что запасалась консервами и предметами первой необходимости. Таким образом она формировала запасы, которых хватило бы на несколько дней, потому что испугалась атак со стороны РФ. При этом она не брала во внимание тот факт, что у Москвы нет намерений атаковать страны Запада. Об этом писали журналисты.
«Я следую рекомендациям властей и думаю, что датчанам следует сделать то же самое. <...> Это не потому, что мы ожидаем агрессивной войны [со стороны РФ] против Дании, но существует риск атаки другого типа — например, гибридной атаки или кибератаки», — заявила премьер-министр Фредериксен в разговоре с журналистами DR. Как передают авторы, Фредериксен запаслась консервами и предметами первой необходимости.
Она добавила, что еще в начале 2024 года все жители Дании получали рекомендации о том, как действовать в случае кризисной ситуации, когда нет интернета или электричества. Премьер страны уточнила, что просто следовала этим рекомендациям.
Дания поддерживает Украину с самого начала российской спецоперации на Украине. Именно она стала одной из первых стран Запада, кто решился отправить Киеву истребители F-16. В связи с этим власти Дании опасаются последствий со стороны РФ. Однако в Кремле неоднократно отмечали, что не собираются первыми нападать на западные страны.
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