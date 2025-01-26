Более трех тысяч человек посетили каток в парке Гагарина в Челябинске за неделю

Более трех тысяч человек посетили каток в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске за минувшую неделю с 20 по 26 января. Об этом рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU.
«Каток в парке Гагарина за неделю посетили почти три тысячи 400 человек. Количество посетителей возросло еще на январских праздничных выходных», — сказал Адеев 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Открытие нового платного катка в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске, состоявшееся 30 декабря, привлекло большое количество посетителей. Каток оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, включая прокат оборудования и фудкорт. На катке действуют различные тарифы для детей и взрослых. Все это сделало его популярным местом для зимних развлечений среди жителей Челябинска.
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