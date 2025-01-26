26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Более трех тысяч человек посетили каток в парке Гагарина в Челябинске за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый каток в парке Гагарина стал любимым местом для отдыха среди горожан (архивное фото)
Новый каток в парке Гагарина стал любимым местом для отдыха среди горожан (архивное фото) Фото:

Более трех тысяч человек посетили каток в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске за минувшую неделю с 20 по 26 января. Об этом рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU. 

«Каток в парке Гагарина за неделю посетили почти три тысячи 400 человек. Количество посетителей возросло еще на январских праздничных выходных», — сказал Адеев 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Открытие нового платного катка в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске, состоявшееся 30 декабря, привлекло большое количество посетителей. Каток оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, включая прокат оборудования и фудкорт. На катке действуют различные тарифы для детей и взрослых. Все это сделало его популярным местом для зимних развлечений среди жителей Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более трех тысяч человек посетили каток в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске за минувшую неделю с 20 по 26 января. Об этом рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU.  «Каток в парке Гагарина за неделю посетили почти три тысячи 400 человек. Количество посетителей возросло еще на январских праздничных выходных», — сказал Адеев 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Открытие нового платного катка в парке имени Юрия Гагарина в Челябинске, состоявшееся 30 декабря, привлекло большое количество посетителей. Каток оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, включая прокат оборудования и фудкорт. На катке действуют различные тарифы для детей и взрослых. Все это сделало его популярным местом для зимних развлечений среди жителей Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...