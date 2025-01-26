На дне пачки с сухариками обнаружилась живность
Жители Березников (Пермский край) нашли червяка в пачке с сухариками. Фотографией неожиданной находки пермяки поделились в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Вот такой сюрприз попал в конце пачки сухарей. Вроде на упаковке «томат и зелень», а белок получается бонусом. Будьте осторожнее, при выборе товара», — написал автор поста.
На упаковке указано, что срок годности сухарей еще не истек. URA.RU направило запрос производителю этих сухариков, ответ ожидается.
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