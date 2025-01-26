26 января 2025
25 января 2025

Пермяки обнаружили червяка в пачке с сухариками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На дне пачки с сухариками обнаружилась живность
На дне пачки с сухариками обнаружилась живность Фото:

Жители Березников (Пермский край) нашли червяка в пачке с сухариками. Фотографией неожиданной находки пермяки поделились в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Вот такой сюрприз попал в конце пачки сухарей. Вроде на упаковке «томат и зелень», а белок получается бонусом. Будьте осторожнее, при выборе товара», — написал автор поста.

На упаковке указано, что срок годности сухарей еще не истек. URA.RU направило запрос производителю этих сухариков, ответ ожидается.

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Жители Березников (Пермский край) нашли червяка в пачке с сухариками. Фотографией неожиданной находки пермяки поделились в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Вот такой сюрприз попал в конце пачки сухарей. Вроде на упаковке «томат и зелень», а белок получается бонусом. Будьте осторожнее, при выборе товара», — написал автор поста. На упаковке указано, что срок годности сухарей еще не истек. URA.RU направило запрос производителю этих сухариков, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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