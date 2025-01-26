26 января 2025

Свердловчан зовут работать вахтовиками за огромные деньги. Скрин

В Свердловской области самые высокие зарплаты вахтовикам платили в сфере ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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В сфере доставки и грузоперевозок зарплаты достигают 165 тысяч
В сфере доставки и грузоперевозок зарплаты достигают 165 тысяч Фото:

В Свердловской области самую высокую зарплату для вахтовиков предлагают в сфере ремонта и отделки помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». 

По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата для ремонтников составила 207,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения предлагают среднюю зарплату в размере 183,7 тысяч рублей, а работникам, добывающим нефть, газ, и тем, кто ее добывает и перерабатывает, готовы платить 169,6 тысяч рублей. В производстве станков в среднем платят 166,8 тысяч рублей, а в сфере логистики и грузоперевозок — 165,8 тысяч рублей.

Там же отмечается, что фактический доход варьируется. Он зависит от длительности вахты — 15/30/45/60/90 дней.  

Судя по вакансиям, опубликованным на сайте HeadHunter, мастеру участка предлагают от 230 тысяч рублей. Водителям предлагают от ста тысяч в месяц, некоторые компании готовы платить от 220 тысяч рублей. 

Для того чтобы получать высокие зарплаты, свердловчане едут за границу. Там, по словам эксперта, особенно нужны врачи, айтишники и домашний персонал. В некоторых сферах работодатели готовы платить в четыре-пять раз больше, чем в среднем по рынку в регионе. 

Водителям компании предлагают от 100 тысяч в месяц
Водителям компании предлагают от 100 тысяч в месяц
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В Свердловской области самую высокую зарплату для вахтовиков предлагают в сфере ремонта и отделки помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».  По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата для ремонтников составила 207,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения предлагают среднюю зарплату в размере 183,7 тысяч рублей, а работникам, добывающим нефть, газ, и тем, кто ее добывает и перерабатывает, готовы платить 169,6 тысяч рублей. В производстве станков в среднем платят 166,8 тысяч рублей, а в сфере логистики и грузоперевозок — 165,8 тысяч рублей. Там же отмечается, что фактический доход варьируется. Он зависит от длительности вахты — 15/30/45/60/90 дней.   Судя по вакансиям, опубликованным на сайте HeadHunter, мастеру участка предлагают от 230 тысяч рублей. Водителям предлагают от ста тысяч в месяц, некоторые компании готовы платить от 220 тысяч рублей.  Для того чтобы получать высокие зарплаты, свердловчане едут за границу. Там, по словам эксперта, особенно нужны врачи, айтишники и домашний персонал. В некоторых сферах работодатели готовы платить в четыре-пять раз больше, чем в среднем по рынку в регионе. 
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