В Свердловской области самую высокую зарплату для вахтовиков предлагают в сфере ремонта и отделки помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».
По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата для ремонтников составила 207,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения предлагают среднюю зарплату в размере 183,7 тысяч рублей, а работникам, добывающим нефть, газ, и тем, кто ее добывает и перерабатывает, готовы платить 169,6 тысяч рублей. В производстве станков в среднем платят 166,8 тысяч рублей, а в сфере логистики и грузоперевозок — 165,8 тысяч рублей.
Там же отмечается, что фактический доход варьируется. Он зависит от длительности вахты — 15/30/45/60/90 дней.
Судя по вакансиям, опубликованным на сайте HeadHunter, мастеру участка предлагают от 230 тысяч рублей. Водителям предлагают от ста тысяч в месяц, некоторые компании готовы платить от 220 тысяч рублей.
Для того чтобы получать высокие зарплаты, свердловчане едут за границу. Там, по словам эксперта, особенно нужны врачи, айтишники и домашний персонал. В некоторых сферах работодатели готовы платить в четыре-пять раз больше, чем в среднем по рынку в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!