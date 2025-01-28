За редкую монету просят 10 млн рублей
В Перми выставили на продажу редкую монету с изображением российского императора Александра I. Ее предлагают купить за 10 млн рублей.
«Монета с изображением Александра I. Продам, возможен торг», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Монет датирована 1810 годом и является самым дорогим лотом среди антиквариата Перми, который продается на сайте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 35 тысяч рублей продают раритетный автомобиль. Речь о машине «Москвич» 1976 года выпуска с рабочим двигателем.
За редкую монету просят 10 млн современных рублей
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!