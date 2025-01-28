В Перми за 10 млн рублей продают двухсотлетнюю монету с портретом императора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За редкую монету просят 10 млн рублей
За редкую монету просят 10 млн рублей Фото:

В Перми выставили на продажу редкую монету с изображением российского императора Александра I. Ее предлагают купить за 10 млн рублей.

«Монета с изображением Александра I. Продам, возможен торг», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Монет датирована 1810 годом и является самым дорогим лотом среди антиквариата Перми, который продается на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 35 тысяч рублей продают раритетный автомобиль. Речь о машине «Москвич» 1976 года выпуска с рабочим двигателем.

За редкую монету просят 10 млн современных рублей
За редкую монету просят 10 млн современных рублей
Фото:

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В Перми выставили на продажу редкую монету с изображением российского императора Александра I. Ее предлагают купить за 10 млн рублей. «Монета с изображением Александра I. Продам, возможен торг», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Монет датирована 1810 годом и является самым дорогим лотом среди антиквариата Перми, который продается на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 35 тысяч рублей продают раритетный автомобиль. Речь о машине «Москвич» 1976 года выпуска с рабочим двигателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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