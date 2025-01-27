27 января 2025

«Надоели сердечки»: рок-бар устроит в Сургуте антивечеринку в День влюбленных

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Сургутские рокеры организуют антивечеринку на 14 февраля
Сургутские рокеры организуют антивечеринку на 14 февраля Фото:

Сургутский рок-бар устроит антивечеринку в День святого Валентина. В программе — караоке «одиноких сердец» и выступление местных музыкантов.

«Если вы не в настроении для романтики и вам надоели сердечки, этот вечер для вас! Посидим вместе, послушаем выступление группы. Споем в караоке все самые одинокие и душевные песни, которые накопились в наших сердцах», — следует из афиши, опубликованной в группе бара в соцсети «ВКонтакте».

А тем, кто все-таки намерен провести романтический вечер 14 февраля, предлагают арендовать теплый шатер на крыше многоэтажки с видом на ночной город. Организаторы обещают устроить свидание с живой музыкой и фотосессией.

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Сургутский рок-бар устроит антивечеринку в День святого Валентина. В программе — караоке «одиноких сердец» и выступление местных музыкантов. «Если вы не в настроении для романтики и вам надоели сердечки, этот вечер для вас! Посидим вместе, послушаем выступление группы. Споем в караоке все самые одинокие и душевные песни, которые накопились в наших сердцах», — следует из афиши, опубликованной в группе бара в соцсети «ВКонтакте». А тем, кто все-таки намерен провести романтический вечер 14 февраля, предлагают арендовать теплый шатер на крыше многоэтажки с видом на ночной город. Организаторы обещают устроить свидание с живой музыкой и фотосессией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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