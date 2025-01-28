28 января 2025

ВСУ совершили ночную атаку на Тверскую область

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В Тверской области средства ПВО сбили 6 БПЛА
В Тверской области средства ПВО сбили 6 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 29 января средства ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя.

«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито 6 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — передала слова губернатора его пресс-служба в Telegram. 

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Происшествие взято на личный контроль главы Тверской области.

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В ночь на 29 января средства ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя. «29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито 6 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — передала слова губернатора его пресс-служба в Telegram.  Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Происшествие взято на личный контроль главы Тверской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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