ВСУ совершили ночную атаку на Тверскую область

В ночь на 29 января средства ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя.
«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито 6 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — передала слова губернатора его пресс-служба в Telegram.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Происшествие взято на личный контроль главы Тверской области.
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