Промзона загорелась в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область

После отражения атаки беспилотников на Нижегородскую область было зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий Кстовской промышленной зоны. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин и отметил, что ликвидацией пожара занимаются экстренные службы.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — написал Никитин в telegram-канале. По его словам, никто в результате атаки не пострадал.
В ночь на 29 января также были атакованы Тульская и Смоленская области. По предварительной информации, целью ударов были гражданские объекты и АЭС.
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