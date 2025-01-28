28 января 2025

Промзона загорелась в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область

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Специалисты МЧС работают над ликвидацией возгорания
Специалисты МЧС работают над ликвидацией возгорания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После отражения атаки беспилотников на Нижегородскую область было зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий Кстовской промышленной зоны. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин и отметил, что ликвидацией пожара занимаются экстренные службы.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — написал Никитин в telegram-канале. По его словам, никто в результате атаки не пострадал.

В ночь на 29 января также были атакованы Тульская и Смоленская области. По предварительной информации, целью ударов были гражданские объекты и АЭС.

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После отражения атаки беспилотников на Нижегородскую область было зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий Кстовской промышленной зоны. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин и отметил, что ликвидацией пожара занимаются экстренные службы. «В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — написал Никитин в telegram-канале. По его словам, никто в результате атаки не пострадал. В ночь на 29 января также были атакованы Тульская и Смоленская области. По предварительной информации, целью ударов были гражданские объекты и АЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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