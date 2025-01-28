Челябинские макароны национализированной «Макфы» увидели в магазинах Южной Кореи

Макароны национализированной «Макфы» из Челябинска показали на полках южнокорейских магазинов. Как уточнил первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов, агрокомплекс области экспортирует продукцию в 40 стран.
«Смотрел телепрограмму о путешествиях. Один из ведущих показал, чем питаются южнокорейцы. На полках там стоит продукция под марками „Макфы“ и „Увелки“. Было приятно», — поделился Литвинов на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
В основном челябинский АПК экспортирует сельхозпродукцию в страны Средней Азии. На этот рынок приходится до 80% поставок. В целом челябинцы вывозят около 100 наименований продуктов. За 2024 год на 16% увеличился экспорт в Китай. Жители Поднебесной любят потреблять лапки и головы челябинских кур. Также регион осваивает рынок Индии. Всего за год экспортировали за рубеж продукции на 260 млн долларов.
Развитию торговли способствуют капитальные вложения в обновление фондов. На эти цели за год бизнес и власти направили свыше 2,1 млрд рублей. По программе «капексов» в 2024 году правительство компенсировало затраты на строительство новых объектов на сумму в 655 млн рублей. Предприятиям молочного животноводства из этой суммы направили 182,6 млн, племенного птицеводства — 188,3 млн рублей, которые помогли возвести племенной репродуктор в Кизильском районе. Еще 247,2 млн рублей из общей субсидии было израсходовано на строительство объектов товарного птицеводства: птичников, цехов переработки, инкубаториев. Также средства в сумме 36,7 млн рублей пошли на создание зернохранилищ.
Холдинг «Макфа» государство национализировало весной 2024 года по иску Генпрокуратуры. Иск в суд от надзорного ведомства поступил в марте. Бывшие собственники пытались оспорить национализацию, но безрезультатно.
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