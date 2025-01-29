В центре Челябинска открылась корейская столовая

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В заведении предлагают комплексные обеды из горячего, риса и салатов (архивное фото)
В заведении предлагают комплексные обеды из горячего, риса и салатов (архивное фото) Фото:

В центре Челябинска открылась корейская столовая «Бок Сун». В меню представили четыре варианта комплексного обеда, горячее и салаты.

«Корейская столовая „Бок-Сун“ наконец-то открылась на новом месте», — сообщило руководство заведения в соцсети «ВКонтакте». Концепция предполагает комплексные обеды по фиксированной цене.

Стоимость комбо установили от 200 до 350 рублей. Отдельно горячее подают за 150 рублей, салаты — за 100 рублей. На выбор предлагают крылышки, несколько видов блюд из курицы, мифала со свининой, свиные ребра и грудинку. Среди салатов перечислены овощные варианты, а в качестве дополнительного гарнира указан рис.

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В центре Челябинска открылась корейская столовая «Бок Сун». В меню представили четыре варианта комплексного обеда, горячее и салаты. «Корейская столовая „Бок-Сун“ наконец-то открылась на новом месте», — сообщило руководство заведения в соцсети «ВКонтакте». Концепция предполагает комплексные обеды по фиксированной цене. Стоимость комбо установили от 200 до 350 рублей. Отдельно горячее подают за 150 рублей, салаты — за 100 рублей. На выбор предлагают крылышки, несколько видов блюд из курицы, мифала со свининой, свиные ребра и грудинку. Среди салатов перечислены овощные варианты, а в качестве дополнительного гарнира указан рис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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