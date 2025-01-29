Reuters: на Украине осталось 10% запасов газа

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Украинские запасы газа почти полностью опустошены
Украинские запасы газа почти полностью опустошены Фото:
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Газовый кризис в Европе

Объем газа в украинских хранилищах упал до критической отметки в 10%. По словам бывшего главы транзитного оператора Сергея Макогона, Киев должен немедленно начать импорт данного ресурса.

«Объем газа в хранилищах Украины упал почти до критической отметки в 10%, и стране необходимо срочно начать импортировать большой объем для покрытия своих потребностей», — заявил Макогон. Его слова передает агентство Reuters

Макогон подчеркнул, что хранилища были заполнены примерно на 20% год назад и на 22-23% в тот же момент 2023 года. По его словам, ежедневная добыча газа не может покрыть все потребности Украины в холодное время года.

Недостаток газа на Украине вызван холодной зимой и прекращением поставок из РФ. Это вызвало значительное снижение запасов по всей Европе, что привело к увеличению спроса и цен. По данным зарубежных СМИ, нехватка газа может спровоцировать мировую борьбу.

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Объем газа в украинских хранилищах упал до критической отметки в 10%. По словам бывшего главы транзитного оператора Сергея Макогона, Киев должен немедленно начать импорт данного ресурса. «Объем газа в хранилищах Украины упал почти до критической отметки в 10%, и стране необходимо срочно начать импортировать большой объем для покрытия своих потребностей», — заявил Макогон. Его слова передает агентство Reuters.  Макогон подчеркнул, что хранилища были заполнены примерно на 20% год назад и на 22-23% в тот же момент 2023 года. По его словам, ежедневная добыча газа не может покрыть все потребности Украины в холодное время года. Недостаток газа на Украине вызван холодной зимой и прекращением поставок из РФ. Это вызвало значительное снижение запасов по всей Европе, что привело к увеличению спроса и цен. По данным зарубежных СМИ, нехватка газа может спровоцировать мировую борьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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