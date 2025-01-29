Объем газа в украинских хранилищах упал до критической отметки в 10%. По словам бывшего главы транзитного оператора Сергея Макогона, Киев должен немедленно начать импорт данного ресурса.
«Объем газа в хранилищах Украины упал почти до критической отметки в 10%, и стране необходимо срочно начать импортировать большой объем для покрытия своих потребностей», — заявил Макогон. Его слова передает агентство Reuters.
Макогон подчеркнул, что хранилища были заполнены примерно на 20% год назад и на 22-23% в тот же момент 2023 года. По его словам, ежедневная добыча газа не может покрыть все потребности Украины в холодное время года.
Недостаток газа на Украине вызван холодной зимой и прекращением поставок из РФ. Это вызвало значительное снижение запасов по всей Европе, что привело к увеличению спроса и цен. По данным зарубежных СМИ, нехватка газа может спровоцировать мировую борьбу.
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