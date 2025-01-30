Российские войска близки к освобождению Купянска: карта СВО на 30 января

ВС РФ достигли северных пределов Купянска в Харьковской области и значительно продвинулись вдоль правого берега реки Оскол. Также российским силам удалось окружить группировка ВСУ в районе Новой Круглявки. Помимо того, армия РФ взяла под контроль Новоелизаветовку в ДНР. В то же время, украинские военнослужащие нанесли удар по спальному району в Кременной ЛНР, а также атаковали дронами Брянскую и Белгородскую области. Ход военных действий и карта спецоперации на 30 января — в материале URA.RU.
Харьковское направление
ВС РФ достигли северной окраины Купянска в Харьковской области, значительно продвинувшись по правому берегу реки Оскол. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко. Согласно его словам, наступление российских войск привело к тому, что украинское командование вынуждено было направить дополнительные силы с других участков фронта для укрепления обороны в районе Купянска. Марочко также отметил стратегическую важность Голубовки, куда подошли подразделения ВС РФ, для ВСУ.
Кроме того, в районе населенного пункта Новая Кругляковка ВСУ столкнулись с серьезными потерями, оказавшись в окружении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он также подчеркнул, что российские войска постепенно уменьшают возможности для маневра украинских сил, ограничив их действия районом в 16 квадратных километров.
Донецкое направление
Операции по очистке продолжаются в районе Великой Новоселки. ВСУ отступили за реку и там планируют организовать оборонительные рубежи. Боевые действия не прекращаются в районе Нового Комара. В западной части Курахово также идут активные бои в районе дачных поселков. На красноармейском направлении наблюдаются новые успехи российских войск. В Дзержинске продолжаются штурмовые операции российскими силами, которые вытесняют украинские подразделения с занимаемых позиций в северной части города.
Запорожское направление
На запорожском направлении фронта существенных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается. Боевые действия, как правило, продолжают оставаться позиционными.
Часовоярское направление
На часовоярском направлении продолжаются боевые действия в городской застройке Часова Яра. По последним сообщениям, российские войска добились значительного прогресса в микрорайоне Северный, который теперь фактически находится под их контролем.
Луганское направление
В результате успешных действий российских войск были нанесены удары по позициям ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, что позволило занять новые стратегические пункты в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Кроме того, российские военные улучшили свои тактические позиции к западу от населенного пункта Шипиловка.
При этом, по сообщению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские военные нанесли массированный удар по жилому району города Кременная, в результате которого пострадали мирные жители. Мирошник отметил, что в ходе обстрела было выпущено более 30 снарядов, что привело к значительным разрушениям и отключению электроснабжения на обширных территориях города. Среди мирного населения есть минимум один раненый. Повреждения коснулись не только жилых домов, но и одного из административных зданий.
Атаки ВСУ на Россию
Системы ПВО РФ успешно справились с угрозой, представленной украинскими беспилотными летательными аппаратами. По данным Минобороны России, в течение ночи было успешно обнаружено и уничтожено пять БПЛА ВСУ. Из них три дрона были зафиксированы в небе над Белгородской областью, а два других — в районе Брянской области.
Также, согласно данным telegram-канала Shot, ВСУ осуществили серию ударов по территории Брянской области с использованием дронов. Очевидцы отмечают возникновение пожара в районе города Новозыбков. Издание Mash предполагает, что мишенью атаки могла стать одна из станций нефтепровода «Дружба». По этому поводу официальных комментариев от местных властей и Минобороны России не последовало.
ВС РФ начали применять портативный аэродром для дронов «Муравей»
Российские военные начали эксплуатацию нового портативного аэродрома для дронов под названием «Муравей», который был разработан конструкторским бюро «Гермес». Это оборудование позволяет беспилотникам осуществлять взлет с труднопроходимых территорий, сообщил представитель КБ.
Тележка оснащена защищенной связью и наземной управляющей станцией, что позволяет доставлять дроны в состоянии гибернации и запускать их по одному в заданном направлении. Дименсии «Муравья», составляющие 80 на 90 сантиметров и вес в 27 килограммов при грузоподъемности до 25 килограммов, делают его мобильным и удобным в использовании. Камуфлированное исполнение тележки позволяет оставаться незамеченным для врага.
Бойца ВС РФ спасла каска священника
Жизнь одного из бойцов батальона «Пятнашка» была спасена благодаря каске, принадлежавшей ранее священнику. Об этом сообщил военнослужащий, известный под позывным Гагра. Снаряд ударил прямо по каске. Впоследствии в госпитале Гагра узнал, что каска принадлежала священнослужителю и под ней находился крестик.
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