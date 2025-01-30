Украина атаковала беспилотниками Брянскую и Белгородскую области

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ВСУ за ночь запустили пять беспилотников на регионы РФ
ВСУ за ночь запустили пять беспилотников на регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО РФ успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны, за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено пять БПЛА ВСУ.

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в telegram-канале МО РФ. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата были замечены над территорией Белгородской области, а два других — над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников провели обстрелы территории Брянской области. По данным telegram-канала Mash, в районе Новозыбкова произошло возгорание. Издание утверждает, что целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода «Дружба».

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Системы ПВО РФ успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны, за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено пять БПЛА ВСУ. «Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в telegram-канале МО РФ. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата были замечены над территорией Белгородской области, а два других — над территорией Брянской области. Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников провели обстрелы территории Брянской области. По данным telegram-канала Mash, в районе Новозыбкова произошло возгорание. Издание утверждает, что целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода «Дружба».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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