Украина атаковала беспилотниками Брянскую и Белгородскую области

Системы ПВО РФ успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны, за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено пять БПЛА ВСУ.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в telegram-канале МО РФ. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата были замечены над территорией Белгородской области, а два других — над территорией Брянской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников провели обстрелы территории Брянской области. По данным telegram-канала Mash, в районе Новозыбкова произошло возгорание. Издание утверждает, что целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода «Дружба».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.