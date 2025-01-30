ВСУ обстреляли Кременную кассетными снарядами, есть раненые

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Украинские войска нанесли массированный удар по спальному кварталу в Кременной
Украинские войска нанесли массированный удар по спальному кварталу в Кременной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие нанесли удар по спальному району города Кременная в ЛНР, в результате чего есть раненные. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие», — написал Мирошник в своем telegram-канале. В ходе обстрела ВСУ выпустили более 30 снарядов. Большая территория города осталась без доступа к электроэнергии.

Предварительно, есть пострадавшие среди мирного населения: минимум один человек получил ранения. По словам Мирошника, в результате атаки были серьезно повреждены не только жилые объекты, но и одно административное здание. Муниципальные органы проводят обследование жилых зданий и принимают меры для устранения последствий атак на гражданские объекты.

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Украинские военнослужащие нанесли удар по спальному району города Кременная в ЛНР, в результате чего есть раненные. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие», — написал Мирошник в своем telegram-канале. В ходе обстрела ВСУ выпустили более 30 снарядов. Большая территория города осталась без доступа к электроэнергии. Предварительно, есть пострадавшие среди мирного населения: минимум один человек получил ранения. По словам Мирошника, в результате атаки были серьезно повреждены не только жилые объекты, но и одно административное здание. Муниципальные органы проводят обследование жилых зданий и принимают меры для устранения последствий атак на гражданские объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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