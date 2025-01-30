ВСУ обстреляли Кременную кассетными снарядами, есть раненые

Украинские военнослужащие нанесли удар по спальному району города Кременная в ЛНР, в результате чего есть раненные. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие», — написал Мирошник в своем telegram-канале. В ходе обстрела ВСУ выпустили более 30 снарядов. Большая территория города осталась без доступа к электроэнергии.
Предварительно, есть пострадавшие среди мирного населения: минимум один человек получил ранения. По словам Мирошника, в результате атаки были серьезно повреждены не только жилые объекты, но и одно административное здание. Муниципальные органы проводят обследование жилых зданий и принимают меры для устранения последствий атак на гражданские объекты.
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