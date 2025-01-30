Челябинский облсуд оставил в колонии топ-менеджеров подведа ФНС

В Челябинском облсуде прокурор отстоял приговор двоим сотрудникам филиала ФКУ «Налог-Сервис», подведомственного ФНС России, осужденных на семь с половиной лет за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Топ-менеджеры обвинялись в коррупции. В суде удалось доказать, что в декабре 2023 года они получили 228 тысяч рублей от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам. Суд первой инстанции признал их виновными и осудил на семь с половиной лет.
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