Эксперты: во время пожара на Wildberries в Шушарах не сработала система пожарной безопасности

Детали пожара на складе Wildberries в Шушарах: результаты экспертизы
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В результате экспертизы пожара на складе Wildberries в Шушарах выяснилось, что из двух извещателей, установленных на объекте, сработал только один
В результате экспертизы пожара на складе Wildberries в Шушарах выяснилось, что из двух извещателей, установленных на объекте, сработал только один Фото:

В результате экспертизы, проведенной после пожара на складе Wildberries в Шушарах, выяснилось, что из двух приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, корректно сработал только один. Второй извещатель не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами.

«Во время пожара на складе Wildberries в Шушарах сработал лишь один из двух типов извещателей. <...> После пожара изъяли два приёмно-контрольных прибора: марки BOLID С2000М и Рубеж 20П. Проанализировав данные, эксперты выяснили, что второй извещатель не зафиксировал пожар», — сообщает 78.ru. Прибор марки Рубеж 20П, не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами.

Пожар начался рано утром 13 января и быстро распространился по территории склада, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Уже через 20 минут после начала возгорания пожар получил второй ранг опасности, а спустя полтора часа — максимальный уровень. В результате было объявлено о необходимости эвакуации, в ходе которой 1200 человек спаслись, несмотря на возникшую давку. Здание склада было практически полностью разрушено. Пожарные боролись с огнем на площади 70 000 квадратных метров в течение почти 30 часов. В результате происшествия возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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В результате экспертизы, проведенной после пожара на складе Wildberries в Шушарах, выяснилось, что из двух приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, корректно сработал только один. Второй извещатель не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами. «Во время пожара на складе Wildberries в Шушарах сработал лишь один из двух типов извещателей. <...> После пожара изъяли два приёмно-контрольных прибора: марки BOLID С2000М и Рубеж 20П. Проанализировав данные, эксперты выяснили, что второй извещатель не зафиксировал пожар», — сообщает 78.ru. Прибор марки Рубеж 20П, не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами. Пожар начался рано утром 13 января и быстро распространился по территории склада, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Уже через 20 минут после начала возгорания пожар получил второй ранг опасности, а спустя полтора часа — максимальный уровень. В результате было объявлено о необходимости эвакуации, в ходе которой 1200 человек спаслись, несмотря на возникшую давку. Здание склада было практически полностью разрушено. Пожарные боролись с огнем на площади 70 000 квадратных метров в течение почти 30 часов. В результате происшествия возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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