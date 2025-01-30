Эксперты: во время пожара на Wildberries в Шушарах не сработала система пожарной безопасности

В результате экспертизы, проведенной после пожара на складе Wildberries в Шушарах, выяснилось, что из двух приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, корректно сработал только один. Второй извещатель не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами.
«Во время пожара на складе Wildberries в Шушарах сработал лишь один из двух типов извещателей. <...> После пожара изъяли два приёмно-контрольных прибора: марки BOLID С2000М и Рубеж 20П. Проанализировав данные, эксперты выяснили, что второй извещатель не зафиксировал пожар», — сообщает 78.ru. Прибор марки Рубеж 20П, не смог обнаружить пожар из-за ряда сбоев в связи с подключенными устройствами.
Пожар начался рано утром 13 января и быстро распространился по территории склада, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Уже через 20 минут после начала возгорания пожар получил второй ранг опасности, а спустя полтора часа — максимальный уровень. В результате было объявлено о необходимости эвакуации, в ходе которой 1200 человек спаслись, несмотря на возникшую давку. Здание склада было практически полностью разрушено. Пожарные боролись с огнем на площади 70 000 квадратных метров в течение почти 30 часов. В результате происшествия возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.