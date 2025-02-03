Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Возобновление поставок произошло на прошлых выходных. Администрация президента Дональда Трампа изначально рассматривала вопрос о полном прекращении военной помощи Киеву», — говорится в сообщении.
Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву. Издание сообщало, что Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным. Накануне Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.
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