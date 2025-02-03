03 февраля 2025

Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

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США вернули военную помощь Украине
США вернули военную помощь Украине Фото:

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Возобновление поставок произошло на прошлых выходных. Администрация президента Дональда Трампа изначально рассматривала вопрос о полном прекращении военной помощи Киеву», — говорится в сообщении. 

Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву. Издание сообщало, что Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным. Накануне Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.

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Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «Возобновление поставок произошло на прошлых выходных. Администрация президента Дональда Трампа изначально рассматривала вопрос о полном прекращении военной помощи Киеву», — говорится в сообщении.  Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву. Издание сообщало, что Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным. Накануне Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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