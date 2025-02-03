Администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву, сообщают иностранные издания. По их данным, Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным.
«Однако отдельные расследования, проведенные генеральным инспектором Пентагона и Счетной палатой США, показали, что администрация, по-видимому, не знала, сколько оружия было поставлено или насколько задержались поставки... Пентагон с тех пор обновил внутренние руководства, чтобы прояснить, как подразделения служб должны определять доставленное», — пишет Reuters.
При этом, в настоящее время все еще неясно, как применялись новые правила и пользовались ли ими для уже сделанных поставок. Агентство также отмечает, что хаотичное отслеживание поставок на Украину делало по сути невозможным определение местонахождения вооружения.
Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о необходимости прекратить поддерживать Украину, пишет RT. Заявление политика связано с признанием украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не знает о судьбе 200 миллиардов долларов, которые США выделили Киеву.
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