Врач объяснил, почему постоянно мерзнут руки и ноги

Постоянное ощущение холода в руках и ногах может свидетельствовать о нарушениях кровоснабжения или проблемах с терморегуляцией организма. Об этом рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев. По словам специалиста, подобные симптомы требуют внимательного отношения и своевременной диагностики, чтобы избежать серьезных осложнений.
«Если мы говорим про нижние конечности, то это — самый дальний сосуд от сердца. Он достаточно тяжело кровоснабжается. И если ноги вдруг становятся холодными, в первую очередь необходимо проверить сосуды. Зачастую люди проверяют исключительно вены, а нужно проверять и вены, и артерии, потому что возможна варикозная недостаточность в сочетании с атеросклерозом сосудов нижних конечностей», — пояснил Прокофьев радио Sputnik 1. Эксперт подчеркнул, что при ощущении холода в руках рекомендуется обратить внимание на состояние кровообращения, в частности, обследовать артерии на наличие признаков атеросклероза или спазмов.
Врач добавил, что холодные руки и ноги могут быть связаны не только с состоянием сосудов. По его словам, подобная проблема нередко встречается у людей с артериальной гипертонией, когда давление стабильно держится на уровне 140 на 90 мм ртутного столба или выше. В таких случаях отдаленные от сердца участки тела получают меньше крови, что приводит к их охлаждению. Кроме того, нарушение терморегуляции может возникать из-за сбоев в работе эндокринной системы, и тогда пациенту необходимо обратиться к врачу-эндокринологу.
Прокофьев подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью при подобных симптомах. Пока проходит диагностика, терапевт советует использовать эластичный трикотаж минимальной компрессии для ног и специальные перчатки для рук, чтобы улучшить кровоток. При этом он предостерегает от чрезмерного утепления: это может создать парниковый эффект и спровоцировать развитие грибковых инфекций.
