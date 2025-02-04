Безглютеновые, с отрубями и без сахара: топ-5 рецептов ПП-блинов на Масленицу

24 февраля начнется масленичная неделя. До ее старта осталось всего 20 дней, а, значит, настала пора продумывать рецепты блинов. Мы собрали подборку рецептов для тех, кто не может или не хочет есть блинчики по стандартным рецептам — среди них есть безглютеновые, на альтернативном молоке, с использованием отрубей и сахарозаменителем.
Символический смысл блинов
В народном сознании Масленица — это граница между зимой и весной, период, когда люди провожают холода и встречают тепло, помогающее природе расцветать. Один из важнейших символов Масленицы — блины. Их выполняют в форме круга, что делает их похожими на Солнце, без тепла которого весна немыслима.
Масленица позволяет проявить тепло и людям. В эти дни родственники и друзья ходят друг к другу в гости, угощают близких блинами и ведут задушевные разговоры. Также распространен обычай народных гуляний с катаниями на санях, сжиганием чучела Масленицы, молодецкими боями.
Православная церковь не осуждает традицию празднования Масленицы. На Масленицу в православном календаре выпадает Сырная неделя, в течение которой разрешено употреблять блины. Но с религиозной точки зрения в это время, как и во все другие, не стоит поддаваться безудержному веселью.
Блины из рисовой муки на молочной сыворотке
Блины из рисовой муки на молочной сыворотке подойдут людям, которые не употребляют глютен и хотят понизить калорийность блюда за счет замены молока или кефира обезжиренную молочную сыворотку.
Ингредиенты. Для приготовления блинов понадобится 1 стакан рисовой муки, 2,5 стакана молочной сыворотки, три яйца, полторы столовых ложки растительного масла, щепотка соли и сахар по вкусу. При необходимости сахар можно заменить сиропом или сахарозаменителем — например, жидкой стевией.
Приготовление. Яйца нужно взбить с солью и сахаром до появления пены, а затем влить в емкость сыворотку и подсолнечное масло и снова взбить. Рисовую муку следует вводить частями и после внесения каждой порции тщательно перемешивать тесто, чтобы оно получилось однородным.
Выпекать блины следует на разогретой и дополнительно смазанном тонким слоем масла сковороде. Каждый блинчик нужно поджарить с двух сторон. Подавать готовое блюдо можно как со сладкими, так и с сытными добавками.
Блины с отрубями без сахара
Блины с отрубями, приготовленные без добавления сахара, станут палочкой-выручалочкой для людей, находящихся на завершающем этапе диеты Дюкана или придерживающихся других низкоуглеводных диет.
Ингредиенты. Для приготовления потребуется 2,5 столовых ложки овсяных отрубей, столовая ложка кукурузного крахмала, одно куриное яйцо, сто миллилитров кефира жирностью 1%, половина чайной ложки оливкового масла, треть чайной ложки соды и три таблетки сахарозаменителя “Стевия”.
Приготовление. Чтобы блины получились более нежными и кружевными, яйцо и кефир нужно предварительно достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Затем оба этих ингредиента следует вылить в миску, тщательно перемешать, добавить сахарозаменитель, а затем продолжить перемешивать до полного растворения таблеток.
Когда масса становится однородной, в нее добавляют соду, размешивают, а затем высыпают в миску отруби и вновь тщательно перемешивают. В самом конце нужно растворить в тесте кукурузный крахмал.
Чтобы блины были нежирными, следует использовать для жарки сковороду с антипригарным покрытием. Такую посуду достаточно смазать маслом перед приготовлением первого блина — последующие уже не будут прилипать.
Гречневые блины на кефире
Гречневая крупа не содержит глютена, имеет невысокий гликемический индекс (это важно для людей с диабетом и инсулинорезистентностью) и хорошо насыщает. Вопреки распространенному мнению, из этой крупы можно приготовить не только кашу, но и блинчики.
Ингредиенты. Чтобы сделать гречневые блинчики, нужны два стакана кефира, полтора стакана гречневой муки, одно яйцо, три столовых ложки оливкового масла, половина чайной ложки соли, 2 капли пищевого ароматизатора “Ваниль”, столовая ложка разрыхлителя и 60 граммов сливочного масла.
Приготовление. В миску следует вылить кефир, добавить яйцо, соль, ванильный ароматизатор, разрыхлитель и оливковое масло, а затем все перемешать. Тщательно взбивать массу не нужно, но необходимо добиться однородной консистенции теста.
Следующий этап — добавление муки. Взбивание здесь тоже не понадобится — главное, чтобы не было комочков. Выпекать блины следует на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. После перекладывания в тарелку готовый блин можно еще раз смазать маслом.
Блины на миндальном молоке
При непереносимости или аллергии на лактозу или казеин можно попробовать делать блины на растительной основе. Одним из вариантов могут стать блины на миндальном молоке.
Ингредиенты. Для приготовления блинов понадобится 400 миллилитров миндального молока, пять столовых ложек муки, два куриных яйца, две столовых ложки коричневого сахара, 15 миллилитров растительного масла и щепотка соли.
Приготовление. Первый этап — смешивание яиц и муки в густую однородную массу. Второй — постепенное добавление миндального молока параллельно с постоянным перемешиванием.
Затем в тесто нужно ввести коричневый сахар, соль, растительное масло, снова перемешать. Тесту нужно дать настояться в течение 15 минут, а затем выпекать блины на разогретой сковороде. При жарке первого блина посуду следует смазать маслом.
Блины на кокосовом молоке
Еще один вариант блинов для людей, избегающих молочных продуктов, подразумевает использование кокосового молока. Судя по отзывам хозяек, блины на таком молоке не только подходят людям, ограничивающим себя в питании, но и жарятся быстрее обычных.
Ингредиенты. Для приготовления кокосовых блинчиков понадобится два яйца, 400 миллилитров кокосового молока, девять столовых ложек муки, три столовых ложки оливкового масла, две столовых ложки сахара и 20 граммов кокосовой стружки.
Приготовление. Яйца следует взбить с сахаром, а затем добавить к массе кокосовое молоко и тщательно все перемешать. Затем можно постепенно вводить муку, не прекращая регулярно помешивать массу. В конце в миску необходимо влить масло и добавить кокосовую стружку.
При выпекании блинов нужно ориентироваться на свою сковородку. Если блинчики прилипают, необходимо смазать ее маслом.
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