Депутат Госдумы Лантратова рассказала, кого будет принимать новая поликлиника в Челябинске

В Челябинске на базе ГКБ №1 появится новая пациентоцентричная поликлиника
Яна Лантратова сообщила, что в Челябинске построят пациентоцентричную поликлинику
В Челябинске на территории городской клинической больницы №1 появится новая пациентоцентричная поликлиника. Как сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в своем telegram-канале, проект строительства дополнительного корпуса предусматривает создание единого консультативно-диагностического центра (КДЦ), который позволит оказывать медицинскую помощь по более чем 30 профилям. 

«Сегодня строительство дополнительного корпуса позволит улучшить не только условия для оказания медицинской помощи прикрепленному населению, но и организовать централизованную помощь по принципу „зеленого коридора“ ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей. У клиники имеется возможность оказания медицинской помощи более чем по 30 профилям на всех ее этапах», — написала депутат в своем telegram-канале.

Реализация проекта начнется после утверждения всех необходимых документов. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Тарасов и министр здравоохранения Татьяна Колчинская отметили, что разработка проекта велась совместными усилиями всего коллектива больницы.

Решение о строительстве КДЦ было принято в 2023 году. В настоящее время ГКБ № 1 остается одним из старейших лечебных учреждений Челябинска, основанным в 1828 году на базе военного лазарета. 

