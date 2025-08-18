Депутат Госдумы Лантратова рассказала, кого будет принимать новая поликлиника в Челябинске

В Челябинске на территории городской клинической больницы №1 появится новая пациентоцентричная поликлиника. Как сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в своем telegram-канале, проект строительства дополнительного корпуса предусматривает создание единого консультативно-диагностического центра (КДЦ), который позволит оказывать медицинскую помощь по более чем 30 профилям.
«Сегодня строительство дополнительного корпуса позволит улучшить не только условия для оказания медицинской помощи прикрепленному населению, но и организовать централизованную помощь по принципу „зеленого коридора“ ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей. У клиники имеется возможность оказания медицинской помощи более чем по 30 профилям на всех ее этапах», — написала депутат в своем telegram-канале.
Реализация проекта начнется после утверждения всех необходимых документов. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Тарасов и министр здравоохранения Татьяна Колчинская отметили, что разработка проекта велась совместными усилиями всего коллектива больницы.
Решение о строительстве КДЦ было принято в 2023 году. В настоящее время ГКБ № 1 остается одним из старейших лечебных учреждений Челябинска, основанным в 1828 году на базе военного лазарета.
