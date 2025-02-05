05 февраля 2025

В Екатеринбурге назвали лучшую работу для мигрантов

Глава свердловских профсоюзов Ветлужских предложил отправить мигрантов в курьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей.
Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Фото:

В Свердловской области курьерам нужно снизить зарплаты, чтобы в этой профессии остались только мигранты. Это позволит переманить свердловчан в больницы, школы и на предприятия. Такое мнение выразил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«Надо бизнесу вкладываться в повышение производительности труда, чтобы хватало национальной рабочей силы. Если мигрантов и запускать, то им централизованно разрешать работу, например, теми же курьерами. Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет неинтересно, непривлекательно для наших работников, которые там, они пойдут уже на предприятие, в школу, в больницу», — отметил в программе «Акцент» на ОТВ Андрей Ветлужских.

По мнению Ветлужских, когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, соискатель выбирает первый вариант. Также он против того, чтобы студентов-бюджетников распределяли по местам работы после вузов, поскольку для утверждения новых правил нужно менять Конституцию.

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В Свердловской области курьерам нужно снизить зарплаты, чтобы в этой профессии остались только мигранты. Это позволит переманить свердловчан в больницы, школы и на предприятия. Такое мнение выразил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. «Надо бизнесу вкладываться в повышение производительности труда, чтобы хватало национальной рабочей силы. Если мигрантов и запускать, то им централизованно разрешать работу, например, теми же курьерами. Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет неинтересно, непривлекательно для наших работников, которые там, они пойдут уже на предприятие, в школу, в больницу», — отметил в программе «Акцент» на ОТВ Андрей Ветлужских. По мнению Ветлужских, когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, соискатель выбирает первый вариант. Также он против того, чтобы студентов-бюджетников распределяли по местам работы после вузов, поскольку для утверждения новых правил нужно менять Конституцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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