05 февраля 2025

Эксперты раскрыли, что будет с яйцами и маслом из-за решения властей

«Известия»: цены на куриные яйца и сливочное масло упадут на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на яйца и масло могут снизиться примерно на 5%
Цены на яйца и масло могут снизиться примерно на 5% Фото:

В России в ближайшее время ожидается снижение цен на яйца и сливочное масло. С февраля они включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Об этом сообщают «Известия».

«Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ритейлерам. Эксперты полагают, что это поспособствует снижению цен на размер бонуса — до 5%», — говорится в материале «Известий».

В последние два года цены на сливочное масло и куриные яйца в России заметно выросли. Правительство приняло меры по их стабилизации, включив эти продукты в список социально значимых товаров. Это даст возможность поставщикам масла и яиц не перекладывать на потребителя дополнительные затраты на бонусы ритейлерам, а также модернизировать производство, что приведет к увеличению продукции на внутреннем рынке.

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В России в ближайшее время ожидается снижение цен на яйца и сливочное масло. С февраля они включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Об этом сообщают «Известия». «Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ритейлерам. Эксперты полагают, что это поспособствует снижению цен на размер бонуса — до 5%», — говорится в материале «Известий». В последние два года цены на сливочное масло и куриные яйца в России заметно выросли. Правительство приняло меры по их стабилизации, включив эти продукты в список социально значимых товаров. Это даст возможность поставщикам масла и яиц не перекладывать на потребителя дополнительные затраты на бонусы ритейлерам, а также модернизировать производство, что приведет к увеличению продукции на внутреннем рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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