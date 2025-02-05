Эксперты раскрыли, что будет с яйцами и маслом из-за решения властей

В России в ближайшее время ожидается снижение цен на яйца и сливочное масло. С февраля они включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Об этом сообщают «Известия».
«Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ритейлерам. Эксперты полагают, что это поспособствует снижению цен на размер бонуса — до 5%», — говорится в материале «Известий».
В последние два года цены на сливочное масло и куриные яйца в России заметно выросли. Правительство приняло меры по их стабилизации, включив эти продукты в список социально значимых товаров. Это даст возможность поставщикам масла и яиц не перекладывать на потребителя дополнительные затраты на бонусы ритейлерам, а также модернизировать производство, что приведет к увеличению продукции на внутреннем рынке.
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