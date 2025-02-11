На директора школы в Екатеринбурге пожаловались Путину

На директора школы №105 в Екатеринбурге пожаловались Путину

12 февраля 2025 в 10:29 Размер текста - 17 +

Директор якобы высказалась против СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге директор школы №105 (Косарева, 9, Чкаловский район) Оксана Бурковская заявила, что на нее пожаловались президенту Владимиру Путину. Это произошло из-за ее якобы критики специальной военной операции РФ на Украине, сообщил URA.RU источник. Конфликт произошел, по словам собеседника, из-за спортивного турнира, который учителя физкультуры организовали в школе в честь одного из погибших участников СВО. Директору это якобы не понравилось. «Она была против. Говорят, на нее кто-то из родителей жалобу президенту написал», — сказал собеседник, который утверждает, что директор критично относится к спецоперации. «Представляешь, эти суки из физкультуры президенту на меня жалуются. У нас знаешь как начальство его боится, что придут сверху и проверять будут. Там и ущемление прав, и все на свете написали. Говорят, директор вообще бездействует. <…> Я уже проревелась, у меня спина отнялась», — рассказывала кому-то Бурковская. Ее разговор записался голосовым сообщением и был ею самой отправлен в учительский чат (аудио есть в распоряжении агентства). Бурковская не стала комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. «Я не в курсе и комментарии никакие не даю», — сказала она, отказавшись говорить и о спортивном турнире в школе. Учреждение она возглавляет более десяти лет. В департаменте образования агентству пояснили, что в учреждении ведется работа по патриотическому воспитанию обучающихся, чтится память о выпускниках и родителях, погибших в ходе военной операции. «На фасаде школы размещена мемориальная доска памяти погибшего ученика, в музейном пространстве размещена информация о выпускниках и родителях — участниках СВО, а также о погибших в ходе военной операции. Турнир, посвященный памяти нашего выпускника Доценко Данила, запланирован не был. В настоящее время ведется разработка положения турнира по пионерболу двумя мячами, которое будет согласовано с семьей погибшего. В случае получения согласия турнир будет проведен в четвертой четверти в соответствии со всеми правилами. Фраза, сказанная в эмоциональном состоянии, никакого отношения к коллегам не имеет. Была отправлена случайно в связи с техническим сбоем телефона. Запись была удалена, сразу же принесены извинения всем», — пояснили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге директор школы №105 (Косарева, 9, Чкаловский район) Оксана Бурковская заявила, что на нее пожаловались президенту Владимиру Путину. Это произошло из-за ее якобы критики специальной военной операции РФ на Украине, сообщил URA.RU источник. Конфликт произошел, по словам собеседника, из-за спортивного турнира, который учителя физкультуры организовали в школе в честь одного из погибших участников СВО. Директору это якобы не понравилось. «Она была против. Говорят, на нее кто-то из родителей жалобу президенту написал», — сказал собеседник, который утверждает, что директор критично относится к спецоперации. «Представляешь, эти суки из физкультуры президенту на меня жалуются. У нас знаешь как начальство его боится, что придут сверху и проверять будут. Там и ущемление прав, и все на свете написали. Говорят, директор вообще бездействует. <…> Я уже проревелась, у меня спина отнялась», — рассказывала кому-то Бурковская. Ее разговор записался голосовым сообщением и был ею самой отправлен в учительский чат (аудио есть в распоряжении агентства). Бурковская не стала комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. «Я не в курсе и комментарии никакие не даю», — сказала она, отказавшись говорить и о спортивном турнире в школе. Учреждение она возглавляет более десяти лет. В департаменте образования агентству пояснили, что в учреждении ведется работа по патриотическому воспитанию обучающихся, чтится память о выпускниках и родителях, погибших в ходе военной операции. «На фасаде школы размещена мемориальная доска памяти погибшего ученика, в музейном пространстве размещена информация о выпускниках и родителях — участниках СВО, а также о погибших в ходе военной операции. Турнир, посвященный памяти нашего выпускника Доценко Данила, запланирован не был. В настоящее время ведется разработка положения турнира по пионерболу двумя мячами, которое будет согласовано с семьей погибшего. В случае получения согласия турнир будет проведен в четвертой четверти в соответствии со всеми правилами. Фраза, сказанная в эмоциональном состоянии, никакого отношения к коллегам не имеет. Была отправлена случайно в связи с техническим сбоем телефона. Запись была удалена, сразу же принесены извинения всем», — пояснили там.