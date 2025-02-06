В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковушкой, пострадал один человек. Фото

В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковушкой

06 февраля 2025 в 21:06 Размер текста - 17 +

На данный момент движение транспорта восстановлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в Каслинском районе на трассе М-5 произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Ранен один человек, сообщили в Упрдор «Южный Урал». «На трассе М-5 6 февраля произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Один человек ранен», — сообщили в пресс-службе. На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ. На данный момент движение автотранспорта восстановлено. В результате ДТП пострадал один человек пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в Каслинском районе на трассе М-5 произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Ранен один человек, сообщили в Упрдор «Южный Урал». «На трассе М-5 6 февраля произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Один человек ранен», — сообщили в пресс-службе. На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ. На данный момент движение автотранспорта восстановлено.