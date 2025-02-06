На данный момент движение транспорта восстановлено
В Челябинской области в Каслинском районе на трассе М-5 произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Ранен один человек, сообщили в Упрдор «Южный Урал».
«На трассе М-5 6 февраля произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Один человек ранен», — сообщили в пресс-службе.
На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ. На данный момент движение автотранспорта восстановлено.
В результате ДТП пострадал один человек
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