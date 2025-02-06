В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковушкой, пострадал один человек. Фото

В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковушкой
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
На данный момент движение транспорта восстановлено Фото:

В Челябинской области в Каслинском районе на трассе М-5 произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Ранен один человек, сообщили в Упрдор «Южный Урал».

«На трассе М-5 6 февраля произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Один человек ранен», — сообщили в пресс-службе.

На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ. На данный момент движение автотранспорта восстановлено.

В результате ДТП пострадал один человек
В результате ДТП пострадал один человек

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В Челябинской области в Каслинском районе на трассе М-5 произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Ранен один человек, сообщили в Упрдор «Южный Урал». «На трассе М-5 6 февраля произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Один человек ранен», — сообщили в пресс-службе. На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ. На данный момент движение автотранспорта восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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