06 февраля 2025

Жители Сургута пожаловались на огромные пробки из-за логистического центра

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Огромные пробки собираются на Югорском тракте
Огромные пробки собираются на Югорском тракте Фото:

Сургутяне пожаловались на огромные пробки на объездной дороге по улице Югорский тракт. Водители утверждают, что из-за строительства логистического центра здесь установили светофоры для удобства заезда и выезда большегрузов, но в итоге на дороге начали скапливаться автомобили в час пик.

«Больше у нас нет объездной! Пробки тянутся от светофора к светофору и утром и вечером, машины стоят. А когда этот склад откроют, и поедут фуры — будет совсем весело», — возмущаются местные в группе VK «Черный список Сургут».

В ответ на критику в мэрии Сургута сообщили, что центр находится в зоне, предназначенной для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, а транспортная инфраструктура в этой зоне соответствует показателям пропускной способности улично-дорожной сети. «Светофорный объект не был передан городу. На данный момент происходит донастройка оптимального режима времени», — добавили в администрации.

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Сургутяне пожаловались на огромные пробки на объездной дороге по улице Югорский тракт. Водители утверждают, что из-за строительства логистического центра здесь установили светофоры для удобства заезда и выезда большегрузов, но в итоге на дороге начали скапливаться автомобили в час пик. «Больше у нас нет объездной! Пробки тянутся от светофора к светофору и утром и вечером, машины стоят. А когда этот склад откроют, и поедут фуры — будет совсем весело», — возмущаются местные в группе VK «Черный список Сургут». В ответ на критику в мэрии Сургута сообщили, что центр находится в зоне, предназначенной для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, а транспортная инфраструктура в этой зоне соответствует показателям пропускной способности улично-дорожной сети. «Светофорный объект не был передан городу. На данный момент происходит донастройка оптимального режима времени», — добавили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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