Что происходит с авторынком в России

В начале 2025 года ввоз иномарок в Россию уменьшился в два раза. По данным СМИ, это результат прошлогоднего наращивания автомобильных запасов из-за повышения ставок утилизационного сбора.
«Импорт новых автомобилей в Россию упал в два раза. По итогам января в страну завезли без малого 32 тысячи машин, что вдвое меньше показателей 2024 года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата». Отмечается, что это произошло из-за того, что дилеры в преддверии повышения стоимости утильсбора существенно нарастили запасы на складах. Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин добавил, что на рынок автомобилей повлияли также падение продаж на 30%, а также ставка Центробанка РФ и курс рубля.
Кроме того, на данный момент в России находится около 400 тысяч нереализованных автомобилей, при этом прогноз продаж иномарок составляет около 1 млн единиц. В связи с этим китайские производители начали корректировать планы по ввозу автомобилей. Из-за переполненных складов в первом квартале дилеры вынуждены продавать автомобили даже с убытком, что привело к появлению скидок и некоторому оживлению рынка в январе. Однако ожидается, что цены на авто начнут расти примерно в апреле или мае 2025 года, увеличившись минимум на 10-12%.
Ранее «Царьград» писал, что утильсбор в Беларуси для физических лиц вырос почти на восемь тысяч рублей. По данным источника, это может стать еще одной причиной роста цен на авто в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.