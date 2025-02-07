07 февраля 2025

Сбер приобрел долю челябинского девелопера

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский застройщик будет участвовать в возведении ЖК в Петербурге
Челябинский застройщик будет участвовать в возведении ЖК в Петербурге Фото:

Компания «Сбербанк Инвестиции», являющаяся дочерним предприятием Сбера, купила треть компании «Специализированный застройщик „АПРИ Нева“», базирующейся в Челябинске. Сделка была реализована с целью участия в проекте строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

«ООО „Сбербанк Инвестиции“ (дочерняя компания Сбера) приобрело 30% доли в ООО „Специализированный застройщик „АПРИ Нева““ (Челябинск) для участия в строительстве ЖК в Петербурге. По данным „СПАРК-Интерфакс“, 70% доли в уставном капитале „АПРИ Нева“ владеет ПАО „АПРИ“. Генеральным директором „АПРИ Нева“ является Олег Грачев», — пишет «Коммерсант».

Компания «АПРИ Нева» приступила к реализации проекта в районе Петергофа Санкт-Петербурга, сообщает издание. Проект предусматривает возведение жилого комплекса, выполненного в скандинавском стиле. Территория застройки охватывает земельный участок площадью 38 гектаров, при этом общая жилая площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Основная концепция проекта заключается в создании так называемых «малоэтажных городов», где все ключевые объекты инфраструктуры будут в шаговой доступности.

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Компания «Сбербанк Инвестиции», являющаяся дочерним предприятием Сбера, купила треть компании «Специализированный застройщик „АПРИ Нева“», базирующейся в Челябинске. Сделка была реализована с целью участия в проекте строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге. «ООО „Сбербанк Инвестиции“ (дочерняя компания Сбера) приобрело 30% доли в ООО „Специализированный застройщик „АПРИ Нева““ (Челябинск) для участия в строительстве ЖК в Петербурге. По данным „СПАРК-Интерфакс“, 70% доли в уставном капитале „АПРИ Нева“ владеет ПАО „АПРИ“. Генеральным директором „АПРИ Нева“ является Олег Грачев», — пишет «Коммерсант». Компания «АПРИ Нева» приступила к реализации проекта в районе Петергофа Санкт-Петербурга, сообщает издание. Проект предусматривает возведение жилого комплекса, выполненного в скандинавском стиле. Территория застройки охватывает земельный участок площадью 38 гектаров, при этом общая жилая площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Основная концепция проекта заключается в создании так называемых «малоэтажных городов», где все ключевые объекты инфраструктуры будут в шаговой доступности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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