Сбер приобрел долю челябинского девелопера

Компания «Сбербанк Инвестиции», являющаяся дочерним предприятием Сбера, купила треть компании «Специализированный застройщик „АПРИ Нева“», базирующейся в Челябинске. Сделка была реализована с целью участия в проекте строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге.
«ООО „Сбербанк Инвестиции“ (дочерняя компания Сбера) приобрело 30% доли в ООО „Специализированный застройщик „АПРИ Нева““ (Челябинск) для участия в строительстве ЖК в Петербурге. По данным „СПАРК-Интерфакс“, 70% доли в уставном капитале „АПРИ Нева“ владеет ПАО „АПРИ“. Генеральным директором „АПРИ Нева“ является Олег Грачев», — пишет «Коммерсант».
Компания «АПРИ Нева» приступила к реализации проекта в районе Петергофа Санкт-Петербурга, сообщает издание. Проект предусматривает возведение жилого комплекса, выполненного в скандинавском стиле. Территория застройки охватывает земельный участок площадью 38 гектаров, при этом общая жилая площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Основная концепция проекта заключается в создании так называемых «малоэтажных городов», где все ключевые объекты инфраструктуры будут в шаговой доступности.
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