08 февраля 2025

В Перми ветеранов боевых действий приглашают бесплатно посмотреть фильм про СВО

Документальный экшн «У края бездны» покажут в пермском кинотеатре
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм покажут в кинотеатре «Синема 5», который находится в торговом центре IMall «Эспланада»
Фильм покажут в кинотеатре «Синема 5», который находится в торговом центре IMall «Эспланада» Фото:

Документальный фильм «У края бездны» вышел в кинопрокат 6 февраля. В Пермском крае ветераны боевых действий могут посмотреть ее бесплатно, сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59» в своем telegram-канале.

«В ближайшие три дня — 10, 11 и 12 февраля 2025 года — ветераны боевых действий всех поколений от Афгана и Чечни до СВО смогут бесплатно посмотреть документальный фильм „У края бездны“ (18+) (фильм первый „Прорыв к центру“). Показ состоится в кинотеатре „Синема 5“ в торговом центре IMall „Эспланада“ („Ай-молл“), который находится в Перми по улице Петропавловская, 73А», — рассказали в организации.

В кассе ветерану нужно предъявить удостоверение ветерана боевых действий. На просмотр кинокартины он может взять с собой супругу. В день показ только одного сеанса — в 14:00.

Лента «У края бездны» включает уникальные кадры штурма Мариуполя батальоном «Сомали» в марте-апреле 2022 года, а также материалы, снятые во время Минских соглашений. Тетралогия погружает зрителя в бои за Донбасс, показывая быт и общения «сомалийцев». Фильм фокусируется на военнослужащих, изображая их как напряженных и уставших, но готовых продолжать.

Работа над тетралогией началась в 2017 году, когда продюсер Сергей Белоус и режиссер Максим Фадеев начали снимать кадры времен Минских соглашений. Несмотря на формальное перемирие, конфликт продолжался, и батальон «Сомали» действовал в самых горячих точках фронта. Перемирие было лишь на бумаге — Украина нарушала его регулярно, а «пожарной» командой на самых горячих участках донбасского фронта как раз выступал отдельный штурмовой батальон «Сомали». Снятые тогда кадры вошли в масштабный докпроект.

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Документальный фильм «У края бездны» вышел в кинопрокат 6 февраля. В Пермском крае ветераны боевых действий могут посмотреть ее бесплатно, сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59» в своем telegram-канале. «В ближайшие три дня — 10, 11 и 12 февраля 2025 года — ветераны боевых действий всех поколений от Афгана и Чечни до СВО смогут бесплатно посмотреть документальный фильм „У края бездны“ (18+) (фильм первый „Прорыв к центру“). Показ состоится в кинотеатре „Синема 5“ в торговом центре IMall „Эспланада“ („Ай-молл“), который находится в Перми по улице Петропавловская, 73А», — рассказали в организации. В кассе ветерану нужно предъявить удостоверение ветерана боевых действий. На просмотр кинокартины он может взять с собой супругу. В день показ только одного сеанса — в 14:00. Лента «У края бездны» включает уникальные кадры штурма Мариуполя батальоном «Сомали» в марте-апреле 2022 года, а также материалы, снятые во время Минских соглашений. Тетралогия погружает зрителя в бои за Донбасс, показывая быт и общения «сомалийцев». Фильм фокусируется на военнослужащих, изображая их как напряженных и уставших, но готовых продолжать. Работа над тетралогией началась в 2017 году, когда продюсер Сергей Белоус и режиссер Максим Фадеев начали снимать кадры времен Минских соглашений. Несмотря на формальное перемирие, конфликт продолжался, и батальон «Сомали» действовал в самых горячих точках фронта. Перемирие было лишь на бумаге — Украина нарушала его регулярно, а «пожарной» командой на самых горячих участках донбасского фронта как раз выступал отдельный штурмовой батальон «Сомали». Снятые тогда кадры вошли в масштабный докпроект.
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