Реальный дефицит водителей в Екатеринбурге оказался ниже заявленного мэрией

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В Екатеринбурге остро обстоят дела с нехваткой водителей для общественного транспорта
В Екатеринбурге остро обстоят дела с нехваткой водителей для общественного транспорта Фото:

Чтобы стабилизировать транспортную ситуацию в Екатеринбурге, нужно 50-70 водителей автобусов, заявил директор филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Виктор Замков. Чиновники ранее приводили иную цифру, говоря о дефиците кадров.

«Есть нехватка водителей. Сегодня у нас 390 водителей, думаю, ещё порядка 50-70 человек нужно, и будет уже нормальная ситуация, которая качественно скажется на транспортной работе», — сказал Замков в эфире ОТВ.

Осенью 2024-го мэрия рассказывала о нехватке более 360 водителей. Ситуация с кадрами в «Гортрансе» улучшается каждый месяц — во многом из-за того, что руководство города начало индексировать зарплаты в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале прошлого года.

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Чтобы стабилизировать транспортную ситуацию в Екатеринбурге, нужно 50-70 водителей автобусов, заявил директор филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Виктор Замков. Чиновники ранее приводили иную цифру, говоря о дефиците кадров. «Есть нехватка водителей. Сегодня у нас 390 водителей, думаю, ещё порядка 50-70 человек нужно, и будет уже нормальная ситуация, которая качественно скажется на транспортной работе», — сказал Замков в эфире ОТВ. Осенью 2024-го мэрия рассказывала о нехватке более 360 водителей. Ситуация с кадрами в «Гортрансе» улучшается каждый месяц — во многом из-за того, что руководство города начало индексировать зарплаты в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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