10 февраля 2025

Суд снизил долг челябинского экс-губернатора Дубровского перед семейной фирмой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Дубровский добился снижения в суде своего долга в рамках банкротства
Борис Дубровский добился снижения в суде своего долга в рамках банкротства Фото:

Арбитражный суд Челябинской области пересмотрел сумму долга экс-губернатора Бориса Дубровского перед семейной фирмой ПО «Монтажник». Как заявили в пресс-службе арбитража, первоначальное решение полуторагодовой давности отменено.

«Суд рассмотрел заявление должника Дубровского о пересмотре определения от 25 июля 2023 года. Пересмотр касается части установления размера требований кредитора АО „ПО „Монтажник“ в реестре требований кредиторов должника“, — заявили в суде.

Сумма требования документом 2023 года была установлена в размере 34,074 млн рублей. Теперь определение отменили и долг пересчитали. Он снова уменьшился. И если в декабре адвокат Кирилл Мухин добился снижения до 9,755 млн рублей, то теперь задолженность составила 6,615 млн рублей.

Первоначально арбитражный управляющий «Монтажника» Елена Соломка требовала с Дубровского 73,487 млн рублей. Однако часть платежей суд отклонил. Долг возник в связи со сделкой на строительство банного комплекса для экс-губернатора Дубровского, который выплатил более 135 млн рублей. Как выяснилось, сделка была фиктивной, и деньги предназначались для пополнения оборотных средств компании «Монтажник». Суд обязал Дубровского вернуть 37,3 млн рублей, однако он этого не сделал, что привело к его банкротству.

Теперь долг пересмотрен по ходатайству адвоката Дубровского, который также является кредитором экс-губернатора и готов за своего клиента расплатиться. Банкротом Дубровский стал в июле 2023 года. Также финансово несостоятельным признан его сын Александр. Дубровские и их представители с прессой не общаются, и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области пересмотрел сумму долга экс-губернатора Бориса Дубровского перед семейной фирмой ПО «Монтажник». Как заявили в пресс-службе арбитража, первоначальное решение полуторагодовой давности отменено. «Суд рассмотрел заявление должника Дубровского о пересмотре определения от 25 июля 2023 года. Пересмотр касается части установления размера требований кредитора АО „ПО „Монтажник“ в реестре требований кредиторов должника“, — заявили в суде. Сумма требования документом 2023 года была установлена в размере 34,074 млн рублей. Теперь определение отменили и долг пересчитали. Он снова уменьшился. И если в декабре адвокат Кирилл Мухин добился снижения до 9,755 млн рублей, то теперь задолженность составила 6,615 млн рублей. Первоначально арбитражный управляющий «Монтажника» Елена Соломка требовала с Дубровского 73,487 млн рублей. Однако часть платежей суд отклонил. Долг возник в связи со сделкой на строительство банного комплекса для экс-губернатора Дубровского, который выплатил более 135 млн рублей. Как выяснилось, сделка была фиктивной, и деньги предназначались для пополнения оборотных средств компании «Монтажник». Суд обязал Дубровского вернуть 37,3 млн рублей, однако он этого не сделал, что привело к его банкротству. Теперь долг пересмотрен по ходатайству адвоката Дубровского, который также является кредитором экс-губернатора и готов за своего клиента расплатиться. Банкротом Дубровский стал в июле 2023 года. Также финансово несостоятельным признан его сын Александр. Дубровские и их представители с прессой не общаются, и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...