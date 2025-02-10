Суд снизил долг челябинского экс-губернатора Дубровского перед семейной фирмой

Арбитражный суд Челябинской области пересмотрел сумму долга экс-губернатора Бориса Дубровского перед семейной фирмой ПО «Монтажник». Как заявили в пресс-службе арбитража, первоначальное решение полуторагодовой давности отменено.
«Суд рассмотрел заявление должника Дубровского о пересмотре определения от 25 июля 2023 года. Пересмотр касается части установления размера требований кредитора АО „ПО „Монтажник“ в реестре требований кредиторов должника“, — заявили в суде.
Сумма требования документом 2023 года была установлена в размере 34,074 млн рублей. Теперь определение отменили и долг пересчитали. Он снова уменьшился. И если в декабре адвокат Кирилл Мухин добился снижения до 9,755 млн рублей, то теперь задолженность составила 6,615 млн рублей.
Первоначально арбитражный управляющий «Монтажника» Елена Соломка требовала с Дубровского 73,487 млн рублей. Однако часть платежей суд отклонил. Долг возник в связи со сделкой на строительство банного комплекса для экс-губернатора Дубровского, который выплатил более 135 млн рублей. Как выяснилось, сделка была фиктивной, и деньги предназначались для пополнения оборотных средств компании «Монтажник». Суд обязал Дубровского вернуть 37,3 млн рублей, однако он этого не сделал, что привело к его банкротству.
Теперь долг пересмотрен по ходатайству адвоката Дубровского, который также является кредитором экс-губернатора и готов за своего клиента расплатиться. Банкротом Дубровский стал в июле 2023 года. Также финансово несостоятельным признан его сын Александр. Дубровские и их представители с прессой не общаются, и судебные процессы не комментируют.
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