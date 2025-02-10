Пермяк заплатил 160 тысяч рублей за купальники со «Смешариками»

Пермяк выплатил судебным приставам 160 тысяч рублей компенсации. Он был признан виновным в нарушении исключительных прав на товарный знак с героями мультфильма «Смешарики». Установлено, что бизнесмен занимался незаконной продажей детских купальников, на которых были изображены мультипликационные персонажи.
«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск двух компаний. В пользу правообладателей торгового знака был взыскан ущерб, нанесенный путем нарушения авторских прав. Поскольку все восемь персонажей были зарегистрированы по отдельности, суд назначил компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждого мульт-героя», — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Пермскому краю.
При этом должник не принял меры к исполнению судебных решений. В ответ приставы ограничили выезд бизнесмену за пределы страны. Также у него арестовали счета и наложили запреты на совершение регистрационных действий с принадлежащими ему автомобилем и нежилым помещением. В итоге предприниматель оплатил необходимую сумму.
Ранее URA.RU рассказывало, что обладатель авторских прав на «Ждуна» взыскал с пермского предпринимателя 10 тысяч рублей. Предметом спора стала незаконная продажа мягких игрушек с изображением героя известного интернет-мема.
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